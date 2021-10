La Asamblea Vecinalista se reunió en forma presencial: los temas que trataron

La Asamblea Ciudadana Vecinalista retomó este lunes las reuniones presenciales.



comentó la situación que viven en esa zona de Paraná. “Nos quieren desalojar. Queremos que el Estado se haga cargo y expropie los metros que se necesitan para que no desalojen a ningún vecino. Son seis o siete familias las afectadas. Hace dos o tres meses que se planteó esta situación, apareció un privado y hay familias que hace más de 40 años viviendo en el lugar”, dijo. Aportó que “los vecinos tienen permiso de uso, somos un barrio popular amparados por el Renabap”.En el caso de, los vecinos que concurrieron a exponer su problemática en la Asamblea Ciudadana, expresó: “Somos cinco familias; por una lluvia, la del 10 de abril de este año, se socavaron los terrenos y perdimos nuestras viviendas. Pedimos que nos den una respuesta, porque nos hicieron firmar un contrato por el cual se comprometían a reubicarnos y todavía no tuvimos respuestas. En mi caso ‘estoy de prestado’ en un lugarcito, hay otra de las personas que está en la Escuela Hogar. No tenemos dónde ir, nadie nos da una respuesta”.Respecto, detallaron que “hay una propuesta desde el Municipio de cambiar las condiciones de ocupación de toda la zona al oeste del Arroyo Antoñico. Pedimos que se estudie más detalladamente, que no quede obstruida la posibilidad de toda la población de disfrutar del paisaje, que se consideren los servicios necesarios y que haya una planificación integral de la zona y que después sí se pueda pensar en cambiar las condiciones de ocupación, el tipo de edificación y demás”.por su parte mencionó que hay preocupación “por las torres que se construyen en Bajada Grande. Hay sectores en esa zona que no tienen agua, que no tienen cloacas, ni luz. Pedimos al municipio que la solución sea integral para todos los vecinos, que no sea solo para una elite que tiene la plata y quiere vivir en una torre lujosa impidiéndole al resto que queda atrás, la vista al río y de la naturaleza. Estamos defendiendo el medio ambiente”.Mencionó asimismo que “todos los lunes y permanentemente hay casos” para tratar en ese marco de debate que propone la asamblea. Y acotó: “el miércoles a las 10 vamos a estar en calle Corrientes para plantear la situación de barrio La Palangana: se comprometieron a que la Nación le diera la vivienda a esas familias en un lugar que ya está designado, calles Maya y Jaroslavsky. Ni siquiera se ha desmalezado y a estas familias les urge una respuesta”.