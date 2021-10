Realizan concurso de dibujos sobre Malvinas: el ganador estará plasmado en mural

En el 2022 se cumplen 40 años de la guerra de Malvinas. En ese marco, la Municipalidad de Paraná a través de la Dirección de Veteranos de Guerra de Malvinas, realizará el primer concurso escolar de Dibujos.“El dibujo ganador será plasmado en un lugar de Paraná, que por ahora no está definido el lugar. La idea es que todo aquel que quiera, puedan pintar un poco en nombre de los vetarnos de guerra”, expresó aJorge Benítez.La municipalidad, junto al Consejo General de Educación largó la convocatoria para todas las escuelas públicas y privadas de la capital entrerriana y Paraná Campaña. Habrá dos categorías: de 9 a 12 y de 13 a 16 años, podrán participar en grupo o de manera individual.Sobre las condiciones, indicó que “puede ser en una hoja A4 con cualquier tipo de lápiz. No pueden ser maquetas, ni sobre relieve. Tiene que ser un dibujo inédito, además deben escribir lo que significa el dibujo, pero el texto no debe superar las dos carillas”.Todos los que participen tendrán un premio, “pero distinguiremos solamente tres dibujos”. El jurado estará integrado por veteranos de la guerra, hijos y familiares.Los dibujos se deben mandar hasta el 30 de noviembre a través de: direcciondevetdemalvinasparana@gmail.com Para más información, se pueden comunicar al 0343 154 53 6737.