Joven secuestrada: fue trasladada a un centro de rehabilitación y “se escapó”

Una joven de 20 años fue secuestrada el pasado martes 6 de julio cuando se dirigía a la casa de una amiga. La llevaron a la fuerza a una vivienda donde estuvo encerrada durante casi una semana. La golpearon, abusaron sexualmente y hasta quemaron parte del cuerpo.Por el hecho hay cuatro imputados, quienes luego de estar alojados en la cárcel de Paraná, fueron beneficiados con prisión domiciliaria dialogó con la mamá de la joven quien denunció que su hija “está perdida”. Luego de una estadía en el Hospital Escuela de Salud Mental y tras ser analizadas por los especialistas, se decidió que sea trasladada a un centro de rehabilitación en Concepción del Uruguay.“La lleve hasta Concepción del Uruguay y la dejamos internada. Por orden de un juez no tiene permitido salir, pero al otro día mi hija firmó un acta y la dejaron irse. Después se dieron cuenta que tenía una orden judicial”, expresó a este medio la mamá de la joven.La chica, hace dos semanas que se escapó, “anda por todas partes y yo estoy preocupada”. Según manifestó la mujer, “todas las divisiones de la policía saben que se escapó. Estoy cansada porque siempre ando yo buscando a mi hija y tengo avisarle a la policía y ese es su trabajo. No he parado y encima tengo que cuidar de mi nieto”, apuntó.“El médico del hospital escuela, me había dicho que mi hija no está en sus cabales, porque quedó mal después del hecho. Esta medicada, pero no está en condiciones de decidir por ella sola si se queda o se va del centro de rehabilitaciones, por más que sea mayor de edad”, indicó.