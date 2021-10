Se les incendió la vivienda y solicitan ayuda: “Se prendió fuego todo"

En la madrugada de este lunes, se produjo un incendio en una vivienda ubicada en calles Garrigó 1711, esquina Díaz de Vivar, de la ciudad de Paraná, con resultados negativos para la familia que habitaba la casa, ya que perdieron absolutamente todo.En diálogo con, Alejandra, la damnificada indicó que “la casa se prendió fuego por una falla en los cables. Tengo dos nenas y un nene y perdimos todo, no nos quedó nada y quería que me ayuden para que podamos tener algo para que estemos mejor”.Los menores tienen 7, 9 y 12 años y “se quedaron sin ropa. Mi pareja y yo nos quedamos con lo puesto”, dijo para dar cuenta que por el momento, los niños “se fueron a la casa del padre, porque acá no tenemos nada”.Sobre el siniestro, recordó que “el fuego comenzó en una de las habitaciones, nosotros no estábamos y se quemó todo, cama, colchones, el techo, todo se prendió fuego”. Hasta perdieron los DNI.Esta mañana, Defensa Civil les acercó tres colchones y cobijas. “Cualquier cosita va a venir bien”, destacó Alejandra a la espera de la ayuda.