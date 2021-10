Por esquivar a ciclista, automovilista frenó de golpe y fue chocado de atrás

Un accidente de tránsito ocurrió este mediodía en la zona sur de la capital entrerriana, precisamente en avenida de Las Américas y su intersección con calle Jorge Newbery.Según informaron desde la Comisaría Trece a, “una ciclista circulaba por calle Jorge Newbery en sentido este- oeste y cruzó avenida de Las Américas cuando el semáforo estaba en verde en dicha avenida”.Debido a la maniobra de la ciclista, “un automóvil VW Up, que se conducía por Avenida de las Américas, en sentido norte- sur, debió frenar de golpe y el vehículo, un VW Suran, que iba detrás la chocó”.La conductora del Up explicó anteque “el semáforo de la avenida estaba en verde y la ciclista se cruzó, frené de golpe para no atropellarla y me chocaron de atrás”.“Si no la esquivábamos a la chica la matábamos, en mi auto íba solo con mi bebé y afortunadamente no pasó gracias al cinturón de seguridad”, valoró.“Clavé los frenos para no matar la chica, fue una mala maniobra de ella”, expresó.En tanto el conductor del VW Surán que chocó a la mujer del Up, indicó que “no alcancé a frenar y chocamos”. Además, declaró que en el rodado iba junto a cincos hijos pequeños y afortunadamente nos les pasó nada.“Tenía un viaje mañana y ahora no sabemos que vamos hacer, es una lástima porque los daños son importantes”, culminó.