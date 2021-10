Rescataron un caballo que era utilizado para la tracción a sangre

El paso de un carro que era traccionado por un caballo fue advertido por una vecina, quien dio aviso al personal policial debido a que, según argumentó, “por ordenanza municipal tienen impedido transitar por las calles de la ciudad”, según pudo saberEl operativo que demandó la implementación de un operativo para trasladar el animal se registró después del mediodía de este viernes sobre calle Libertad entre Sebastián Vázquez e Ituzaingó, en Paraná.De acuerdo a los datos a los que accediósi bien el carro no llevaba demasiada carga y el veterinario policial confirmó que el animal se encontraba en buenas condiciones de salud, una mujer reprochó que “los caballos ya no pueden circular por la calle, porque el tránsito es brutal”.Ese sentido, la vecina apuntó que “es continuo” el paso de los carros tirados por caballos en las calles de la ciudad, “Pasan con los carros y dejan a los animales al rayo del sol mientras paran en la verdulería”, comentó. “Hay un hombre que tiene dos caballos y los súper maltrata; y nadie ve nada”, agregó.Para la mujer, “hay que encontrarles un trabajo a los dueños de los caballos y dejar a los animales afuera, porque no están al servicio de nosotros”.La tracción a sangre está prohibida en Paraná por la Ordenanza 9537.