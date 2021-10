Coronavirus: aplicaron 2.002 dosis de vacuna Pfizer a adolescentes de Paraná

Avanza la vacunación contra el coronavirus en Paraná y este viernes estaba previsto aplicar 2002 dosis de Pfizer a jóvenes de la capital entrerriana.rescató el testimonio de algunos de los que esperaban en la fila para iniciar su calendario de vacunación contra la pandémica enfermedad.“Esperaba esperando la vacuna para mi hijo es una tranquilidad”, valoró una mujer que acompañó al menor a la colocación de la dosis.“No dolió mucho, tengo el brazo medio sensible, pero no pasa nada, estaba ansioso esperando la vacuna y me preocupaba que a todos mis amigos les llegue el turno y a mí no”, dijo un adolescente.“En menos de cinco minutos me aplicaron la vacuna, fue muy rápido y ahora estamos más tranquilos para juntarnos con amigos”, dijo un adolescente de 15 años.“Es la mejor decisión que pudimos haber tomado sobre que se vacune, mi hijo era el único que faltaba para que se vacune, es un alivio porque dimos el primer paso”, dijo una madre a este medio.Según pudo conocer este medio, los padres que acompañaron a sus hijos a que le apliquen la vacuna, no podían ingresar al hospital, debían esperar afuera para que no se generen aglomeraciones.