Descartan “cola de tornado”: Confirman que hubo ráfagas de 80km/h en Paraná

Política Municipio intervino tras caída de árboles y voladuras de techos en Paraná

Video: Tormenta en Barrio Paracao

Video: Tormenta Barrio Güiraldes

Fuertes ráfagas de viento se registraron este jueves después de las 18.30 en distintos sectores de la provincia de Entre Ríos. Muchos llegaron a pensar que podría tratarse de una cola de tornado, pero no fue así.Al respecto, el meteorólogo Alejandro Gómez, explicó aque “no se debió a efectos de una tormenta, sino al rápido desplazamiento de la masa que impulsaba el frente, detrás del mismo. Se desprendió una zona de alta presión que se veía que tenía un impulso importante desde el Pacífico. Por una cuestión de circulación atmosférica el frente se fue acelerando y entró desde la zona Pampeana en adelante con mucha velocidad, con ráfagas de viento del sur, que rotaban rápidamente y con nubosidad, pero no con condiciones inestables”.En Sauce Viejo, Santa Fe, hubo ráfagas de 103 km/h. “En el caso de Paraná, tuvimos dos ráfagas de 80 km/h. Tuvimos otras ráfagas de 65 km/h. El viento fue importante. En algunos sectores de la ciudad no se sintió tanto, pero en otros sí”, resaltó.En cuanto a lo que pasará en las próximas horas, señaló que “este frente se va a ir desplazando hasta Corrientes. Después irá disminuyendo la intensidad en su desplazamiento, encontrará una masa bastante húmeda y provocará lluvias en zona de Corrientes, Chacho, Formosa, Misiones, Paraguay y el sur de Brasil”. Esto “nos favorecería porque ayudaría al río Paraná”, indicó.