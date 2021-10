Paraná adhirió a la ley provincial de lucha contra el Mosquito Aedes Aegypti

En la sesión ordinaria que celebró el Concejo Deliberante este miércoles se aprobó, el proyecto de ordenanza mediante el cual la Municipalidad adhiere a la ley provincial 10.860, que aprueba el “Plan Rector de Lucha contra el Mosquito Aedes Aegypti”, para la prevención del Dengue, Zika y Chikungunya.Silvina Saavedra subsecretaria de Salud de Paraná, recordó aque este mosquito “es domiciliario y por eso no desaparece, porque los criaderos están en nuestras casas. Se reproducen en los recipientes que quedaron en los domicilios y que con las lluvias juntan agua por más de siete días y ahí es donde se reproduce este mosquito y es el que nos puede contraer Dengue, Zika y Chikungunya”.Desde la Municipalidad se trabaja con los promotores ambientales para “invitar a la ciudadanía a la descacharrización y controlar no tener plantas en agua”. Saavedra recordó que este mosquito “vuela bajo y su radio de vuelo es a 50 metros de donde nace. Se dice que el mosquito no cruza la calle y que anda por la manzana. Es importante que todos los vecinos tengan los mismos cuidados para evitar que los piquen”.“Es un mosquito que se esconde en las casas de las personas, se alimenta de la sangre de los humanos y luego coloca los huevos. Viven cerca de un mes y en ese tiempo, colocan entre 300 y 400 huevos”, finalizó.