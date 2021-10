Bahl participó de la entrega de los Premios Municipales de Arte 2021

Se entregaron los Premios Municipales de Arte 2021. El evento se realizó este jueves en Museo de la Ciudad César Blas Pérez Colman y del cual participaron el intendente de la ciudad, Adan Bahl; La subsecretaria de Cultura de la Municipalidad, Carina Netto; empresarios y participantes.“Estamos felices, es un premio muy esperando por la historia y por el prestigio que tiene”, expresó ael intendente de Paraná Adán Bahl, quien se mostró “sorprendido gratamente” por la cantidad de personas que participaron de la convocatoria y por el “talento” que hay en la capital entrerriana.Cabe destacar que los Premios Municipales de Artes vienen desarrollándose en su nueva modalidad por etapas. La primera de ellas se convoca a las disciplinas de Artes Visuales, Música y Danza, la segunda, se convoca a las disciplinas de Artes Escénicas, Poema Ilustrado y Arte Urbano.“Es un programa que viene hace muchos años y es la primera vez que se desarrolla bajo una nueva normativa y ordenanza, que trabajamos junto al sector de la cultura para darle previsibilidad y transparencia”, dijo. A la vez, el jefe municipal agregó que “somos una ciudad municipal que le pone énfasis al patrimonio arquitectónico e histórico, pero lo más importante son nuestros artistas y el talento”.Al respecto, señaló que “paulatinamente buscamos que alguno de nuestros artistas, puedan empezar a vivir de lo que hacen. Evitamos que no tengan que emigrar a otros lugares para mostrar su talento. Más allá de lo económico, es un reconocimiento a lo que les gusta hacer”.Bahl contó que mientras estudiaba su carrera universitaria “pagaba los gastos diarios siendo músico”. En ese sentido, remarcó que “desde ahí nace nuestra misión de ver a la cultura, como una industria. Si años atrás, yo lo hacía por necesidad para poder tener los recursos y poder pagarme la universidad porque sino no lo podía hacer, como no aplicar, hoy que tengo la responsabilidad como intendente, de hacer que más artistas puedan vivir de lo hacen”.Carina Netto, añadió que “estamos muy emocionados, estos premios van a cumplir 30 años y todas las gestiones siempre lo tuvieron en agenda. Cuando asumimos, quisimos ordenarlos para tener una mejor calidad. Hay que apostar a las políticas culturales para reabrir a las industrias culturales”.Estos premios “son muy importantes, porque en la ciudad tenemos muchos artistas. Paraná, es una localidad artísticamente muy rica y es fundamental apostar a estas cosas y que la cultura sea inclusiva”.El empresario Antonio Bouzada recibió una mención. “Este reconocimiento a los músicos y artistas, es sumamente importante. El sector empresarial no puede estar ajeno a estos proyectos y tienen que apostar este tiempo de emprendimiento. Mi propuesta va a hacer que el próximo año, hay premios especiales de empresas hacia determinadas disciplinas”.Asimismo, destacó que “ya pongo a disposición un premio de Eriochem para el 2022”.