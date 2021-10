Covid-19: más paranaenses recibieron su primera dosis en una jornada abierta

Avanza la vacunación contra el coronavirus en Paraná. Este jueves se realiza una jornada abierta de vacunación contra el coronavirus -primeras dosis- para mayores de 18 años; es de 8 a 10 en el hospital De La Baxada.rescató el testimonio de algunos de los que esperaban en la fila para iniciar su calendario de vacunación contra la pandémica enfermedad.“Tuve Covid-19 y también se contagiaron en mi familia”, aseguró un hombre. “Por el trabajo decidí vacunarme”, indicó al aclarar que “todavía” no se lo estaban exigiendo.“Por problemas de trabajo o de salud, siempre iba posponiendo la primera dosis. Y siempre había uno que me apuraba a que viniera a vacunarme”, contó la mujer que se infectó de Covid-19 hace varios meses atrás.“Antes no había podido venir. La mayoría de mi familia ya tiene las dos dosis y me incentivaban a que me vacunara”, comentó una joven de 19 años. “Me contagie al principio cuando recién comenzó la pandemia”, recordó y anticipó que el año próximo pensaba retomar sus estudios.“Dejé pasar muchas veces en las que pude haber venido a vacunarme. Yo tenía 16 años cuando comenzó la pandemia, pero no la pasé mal. Di positivo para coronavirus, no tuve síntomas y solo tuve que aislarme”, contó un muchacho que fue a La Baxada, junto a su novia, para recibir la primera dosis.“Soy paciente de riego, tuve coronavirus hace unos meses y la pasé bastante mal. Fue horrible”, recordó una mujer al instar a otros a vacunarse “porque si se contagian, por lo menos será más suave”.“Perdí dos turnos consecutivos y hoy tomé la determinación de venir a vacunarme porque justo tenía el día”, comentó un hombre cuyos familiares lo convencieron de ir a aplicarse la primera dosis contra la pandémica enfermedad. “No estaba seguro de ingresar algo desconocido a mi cuerpo, pero tomé la determinación porque te lo exigen para viajar y eso fue lo que convenció a vacunarme”, reconoció. El transportista -que fue esencial durante la pandemia- rememoró que “extremar los cuidados” fue lo que lo salvó de no contagiarse Covid-19.