Podría faltar agua potable en Oro Verde “por el descenso de napas subterráneas”

Los trabajos

“Por el descenso de napas subterráneas”

Sobre la red de agua de Oro Verde

que funcionan para abastecer a la cooperativa de agua de Oro Verde; de manera que se redujo mucho la presión y”, comunicó ael presidente de la Cooperativa de Agua Potable de Oro Verde, Roberto Ronchi.En ese sentido, Ronchi pidió a los vecinos que hagan un uso responsable del recurso “porquea fin de garantizar la provisión de agua”, anticipó al comentar que estas tareas ya estaban previstas para que inicien este miércoles, “porque el equipo de perforación ya estaba listo a las 5 de la mañana”.y si el tiempo mejora, se podría comenzar con los trabajos durante la tarde porque los equipos y los materiales están para arrancar”, prometió y confirmó que “son dos sistemas diferentes que trabajarán juntos, apenas el tiempo mejore”.Ronchi reiteró el pedido a los vecinos “para que sean contemplativos porque son cuestiones de la naturaleza que no podemos manejar”.Consultado a Ronchi a que se debieron los inconvenientes en la red de agua potable, éste explicó quePara el presidente de la Cooperativa de Agua Potable de Oro Verde, esta situación “es consecuencia de laporque las napas no se recargaron y hay mucho consumo continuo”., agregó.La provisión de agua potable en Oro Verde es mixta. La zona céntrica, que es la parte antigua, es abastecida por la cooperativa, mientras que varios de los barrios, por el municipio. “Todos los usuarios pagan una tasa básica y una sobretasa por exceso de consumo; la tarifa es relativamente baja porque no alcanzaría para sostener todos los gastos para que funcione una red de agua por los costos de mantenimiento y las renovaciones de máquinas, bombas, caños y la tarifa eléctrica”, explicó al remarcar que “todo el servicio es medido, lo cual es una ventaja porque se paga lo que se consume”.En la oportunidad, Ronchi comentó que “el Acueducto Metropolitano cambiaría la calidad del agua porque en esta zona el agua salima y así disminuiría la cantidad de algunas sales”. “Si bien el agua es potable porque está dentro de los valores que establece el Código Alimentario Argentino, es mejor si es menos dura”, acotó.