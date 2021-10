Dosis contra el covid en niños: no son necesarios intervalos con otras vacunas

“Un resfrió común no se considera síntoma para que no se vacunen a niños; y no es necesario esperar un tiempo entre las dosis de calendario y la del covid”, dijo la directora del centro de Salud Santa Lucía a Elonce TV.



Este martes comenzó este la vacunación contra el coronavirus en niños de 3 a 11 años en la provincia de Entre Ríos. Al respecto la directora del Centro de Salud Santa Lucía,Viviana Villarruel, contó a Elonce TV que “muchos padres consultaron a los pediatras que siguen la salud de sus hijos desde el nacimiento sobre qué aconsejan en torno la vacunación pediátrica y la respuesta es positiva porque es necesario que se vacunen a los niños de 3 a 11 años”.



Sobre la aplicación de la vacuna, la pediatra explicó que “al igual que cualquier otra vacuna de calendario un resfrió común no se considera síntoma para que el niño no se la aplique, de todos modos, si hay alguna duda deben consultar al pediatra”.



En sintonía con esto, Villarruel explicó que en niños la vacuna del coronavirus “se puede aplicar sin tener en cuenta el tiempo con respecto a la aplicación de otras vacunas de calendario”.



“La vacunación en niños va a llevar primero a que no se enfermen, contagien y de esa manera vamos a poder paliar la enfermedad y así volvamos a vivir una normalidad muy parecida a como era antes de la pandemia”, sumó.



En cuanto a los síntomas posteriores de la aplicación, Villarruel, explicó que “son los mismos que se observan en adultos, como dolor local, enrojecimiento, fiebre y no mucho más que eso”. Destacó que ante esta situación volver al consultar al pediatra y tomar el analgésico correspondiente.