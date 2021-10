Asistieron a unas 40 familias por el temporal en Paraná: “Cayeron 25mm de agua”

Paraná Cayó granizo en el departamento Paraná y ampliaron alerta por tormentas

A raíz de las inclemencias climáticas, desde la Municipalidad de Paraná, a través de la Dirección de Protección Civil, se informó que se asistió a familias que resultaron perjudicadas por las precipitaciones. "Ya sea con alimentos o con elementos -como cortes de agrotileno y toldos- para sobrellevar las lluvias y cualquier tipo de inconveniente que puedan generar las lluvias", indicaron desde la comuna.“Cayeron 25mm de agua, el doble de lo que se registra en el transcurso del mes, y además desde hace varios meses que no llovía con esta intensidad en Paraná”, comunicó ael responsable de Protección Civil de Paraná, Sebastián Michelli, al anticipar que “las inclemencias climáticas se extenderían hasta las 18 o 19 de este miércoles”.En la oportunidad, el funcionario municipal confirmó que desde Protección Civil se asistió a unas “30 o 40 familias” producto del temporal que se registró este miércoles en Paraná. “Se asiste a personas en situación de calle que se acercan hasta acá y nos dirigimos a los domicilios desde nos piden auxilio por problemas en los techos y desbordes de cloacas”, explicó.“Si bien fueron pocos milímetros de lluvia caída en poco tiempo, esto acarrea inconvenientes en los barrios en los que hay viviendas precarias con problemas en los techos, porque al lloverse, se les mojan las pertenencias y demás”, indicó Michelli.Y agregó: “Hay casas precarias construidas con chapa, o con lo que tienen al alcance, y con esta lluvia es imposible que no pierdan sus pertenencias. Además de problemas en viviendas de material, pero con problemas de techos deteriorados”.De acuerdo a lo que indicó, desde la repartición a su cargo, se relevan entre 20 y 40 techos mensuales desde hace un año y medio.En la oportunidad, Michelli reiteró las recomendaciones a la ciudadanía ante las inclemencias climáticas. “Que no se saque la basura si no es necesario, sobre todo en lugares donde puente tapar alcantarillas; y no salir a la calle si no es por urgencias”.Los números para comunicarse con Protección Civil son el 103 o el 4202232.