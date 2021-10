Este jueves habrá una misa por los enfermos y afligidos en Paraná

Historia

En la Parroquia Santa Rafaela María en el barrio Lomas del Mirador II, de Paraná, se celebrará una misa de sanación en honor al Señor del Milagro el próximo 14 de octubre desde las 19.“Es una misa por enfermos y afligidos”, expresó a Elonce TV el padre Sergio Hayy. Al respecto, comentó que invitan a concurrir con un clavel rojo “para ofrecérselo al Señor del Milagro”. Son la ofrenda de los fieles en la celebración.La parroquia cuenta con una réplica de la imagen que se encuentra en Salta.La historia del Señor y la Virgen del Milagro comenzó en el siglo XVI cuando el obispo fray Francisco Victoria, que había participado de la fundación de la ciudad de Salta en 1582, decidió mandar desde Madrid, antes de morir, un regalo para la iglesia.Así, se encargaron dos imágenes, una de Jesús y otra de la Virgen, para Salta y Córdoba, respectivamente. El barco que las transportaba naufragó, pero las dos representaciones llegaron flotando al puerto de El Callao, en Lima, Perú. Desde allí, como era costumbre en la época, se llevaron los regalos por tierra hasta destino.Una vez en Salta, la imagen se guardó en la catedral, sin prestarle atención. En septiembre de 1692 comenzaron los terremotos. El antiguo pueblo de Esteco, cercano a la ciudad, fue destruido. De él sólo quedaron leyendas que cuentan la historia de una mujer convertida en piedra.En la capital, el 13 de ese mes, la tierra también comenzó a temblar. Los salteños abandonaron sus casas y se reunieron frente a la iglesia para pedirle a Dios que detuviera la catástrofe. Pero los terremotos no cesaron.Según la tradición, en el convento de los jesuitas un sacerdote oyó una voz que decía que los temblores no iban a cesar hasta que no sacaran al Cristo que tenían olvidado. Y así fue. Las imágenes del Señor y la Virgen fueron llevadas en procesión por toda la ciudad y los movimientos terminaron. Desde ese año, todos los 15 de septiembre los salteños agradecen a sus patronos, que en los terremotos que siguieron, en 1844 y 1948, volvieron a mostrar su misericordia.