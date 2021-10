Día de la Diversidad Cultural: “Lo diverso como eje de la humanidad”

Foto: La bandera que representa a los pueblos originarios y la diversidad cultural

En el año 2010, la fecha conocida como el “Día de la Raza” y que conmemoraba la llegada de Cristóbal Colón a América, cambió su denominación por la del “Día del Respeto a la Diversidad Cultural”, dotándolo de un significado acorde al valor que asigna nuestra Constitución Nacional y diversos tratados y declaraciones de derechos humanos a la diversidad étnica y cultural de todos los pueblos.Este cambio de paradigma implicó dejar atrás la conmemoración de “la conquista” de América para dar paso al análisis y a la valoración de la inmensa variedad de culturas que han aportado y aportan a la construcción de nuestra identidad.En declaraciones a, el docente Pablo Álvarez Miorelli explicó que el día del respeto a la diversidad cultural es un llamado a la reflexión, “de pensar en la otredad, donde reconocer al otro es reconocernos a nosotros mismos”.“Es un desafío en lo pedagógico salir de ese viejo paradigma del día del Raza, que es un concepto biologicista, de plena competencia de las especies que a esta altura del siglo XX estamos viendo que hay especies que nos están marcando el límite a la humanidad”, dijo el entrevistado y agregó: “Ya no hay paradigmas hegemónicos en términos del hombre como centro del universo, sino todo lo contrario. El día de la diversidad cultural es un concepto mucho más amplio, no moderno, que da reconocimiento a la diversidad que nos hace humanos. Es un día de reflexión, de pensar en la otredad, donde reconocer al otro es reconocernos a nosotros mismos”.“El día del respeto a la identidad cultural, es un paradigma que pone lo diverso como eje de la humanidad”, remarcó.En cuanto a la enseñanza de esta importante fecha en las escuelas, Álvarez Miorelli indicó que “se puede abordar desde las artes, desde la lengua y literatura, desde todos los espacios curriculares, hay otras miradas, otras voces, pero siempre apuntando a construir el respeto a lo diverso como necesariamente humana, si no entendemos que la humanidad es diversa empezamos a dejar de lado lo esencial que hace a que nosotros seamos humanos porque existen los demás”.