Cada 12 de octubre se conmemora en el país el Día del Farmacéutico por ser la fecha en la que fue creada la Confederación Farmacéutica Argentina en el año 1935.En esta fecha se reconoce el trabajo diario de los profesionales de la farmacia y se distingue el amplio abanico de actividades sanitarias que desarrollan; no solo en la dispensación de medicamentos, sino también en el concepto global de acceso a la salud.dialogó con Perla Falcón, que desde hace 65 años desarrolla la actividad farmacéutica en una reconocida farmacia ubicada en el centro de la capital entrerriana, quien afirmó que “ser farmacéutica es estar al servicio de la población”.“Los farmacéuticos estamos al pie del cañón las 24 horas del día y los 365 días del año sirviendo a la población, y sobre todo, en esta época de pandemia hemos trabajado a la par de los médicos, enfermeros, camilleros y kinesiólogos y es el trabajo que menos se vio, pero también estuvimos haciendo un gran esfuerzo para atender a toda la gente que acudió a nosotros; y con las grandes dificultades de lo que fue seguir al pie de la letra el aislamiento, el tener las cosas de acuerdo a los protocolos y todo como correspondía”, expresó Perla.Tras ello entendió que “siempre nos hemos sentido esenciales porque nadie más que nosotros sabemos de nuestro trabajo y en esta época hemos sentido más que la profesión farmacéutica es esencial”.Para Perla, el largo camino recorrido en tantos años de profesión “ha tenido los vaivenes de la política argentina, no ajena a lo que ha sufrido el mundo entero; hemos padecido muchos problemas por problemas de políticas del exterior que han influenciado en nuestra economía” y agregó: “Hemos luchado mucho para que el medicamente sea un bien social, ese el lema de nuestra farmacia; el medicamento debe ser para todos y nadie debe sentirse huérfano de la atención médica y farmacéutica”.“Ser farmacéutica es estar al servicio de la población las 24 horas del día. He dedicado mi vida a esta profesión y todavía lo sigo haciendo con mucho amor”, afirmó.Finalmente, y al dirigirse a los jóvenes que tienen pensado ingresar a la carrera de Farmacia, Perla expresó: “tienen que saber que es un programa muy pesado, es casi como una ingeniería, son todas materias duras y el ejercicio de la profesión es muy sacrificado porque tenemos que cumplir turnos sí o sí y además económicamente somos los primeros que sufrimos los embates de la inflación y de la economía. Siempre hay que seguir para adelante, somos imprescindibles”.