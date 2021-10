Tapitas por Juegos: este jueves se inaugura el parque infantil en Escuela Hogar

En el marco de la acción solidaria Tapitas por Juegos, la iniciativa impulsada porpara dotar deal Complejo Escuela Hogar Eva Perón de Paraná,, porque todo nace por una iniciativa del Complejo, Once por Todos como amalgamador de todo esto y los amigos de la Filial de River que fueron quienes hicieron de nexo para transformar este sueño en una realidad que estamos viviendo”, comunicó ael gerente de Relaciones con la Comunidad de Quanta, Javier Levy.En relación al proceso transformador que permite reutilizar una tapita plástica, Levy fundamentó: “Es un momento de decisión donde uno siente que puede transformar lo que terminó de consumir, en basura, o un recurso reutilizable que se recicla para transformarlo en un producto útil,y en unos años, por los hijos de quienes hoy jugaron acá, y así seguirá porque es lo que caracteriza a nuestros productos”.alguien que directa o indirectamente les está dando un mimo a los chicos de la escuela, porque cada tapita significa mucho más que un pedacito de plástico dado que hay un esfuerzo detrás al guardarla y después llevarla a un punto de acopio”, remarcó.En la oportunidad, el gerente mencionó que “si bien se cuenta con un espacio muy amplio para emplazar los juegos, esta es una primera gran etapa de algo que continuará”., destacó.Y agregó: “Uno de los pilares es elal pensar un producto con un largo ciclo de vida, o sea que la obsolescencia programada no existe para nosotros, porque fabricamos productos con 20 años de garantía y en la medida que sigan pasando los años, y nuestros sigan inalterados y durando, seguramente vamos a ampliar esa garantía”.De acuerdo a lo que reiteró, “la campaña está pensada -de inicio a fin- para entregar productos por 20 toneladas de tapitas”. Y en ese sentido, agradeció a “Agua Nuestra, PetroPack, la Filial de River, Elonce TV, Laboratorios Lafedar, además un montón de puntos de acopio” por sumarse a la iniciativa solidaria.En la oportunidad, el director del Complejo Escuela Hogar, Marcelo Cardozo, destacó que “para la comunidad educativa del Complejo es un desafío porque pese a las restricciones por la pandemia esto se siguió fortaleciendo con cada gesto solidario de los vecinos que fueron aportando”.“El espacio de bio-seguridad, el que fue consensuado con cada comunidad educativa del Complejo, cada juego está pensado y regulado por un ingeniero de Seguridad,”, aseguró.“Se reforestó, se puso en valor el arenero, se reconfiguró el espacio de juegos, no solo para su uso pedagógico, sino también como una escuela de puertas abiertas, lo que implica pensar a las infancias desde otro lugar”, sumó el coordinador del Complejo, Pablo Álvarez Miorelli.