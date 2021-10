Covid-19: más paranaenses completan esquemas de vacunación en jornada abierta

Cómo continúa la vacunación contra el Covid-19

El Plan Rector de Vacunación Covid-19 en Entre Ríos, avanza esta semana, con la inmunización a los distintos grupos etarios. En el hospital de La Baxada de Paraná se realizaba este martes hasta las 10 una jornada abierta -sin turno previo- para aplicar segundas dosis de Sinopharm a quienes hayan recibido la primera hace 30 días o más.rescató el testimonio de algunos de los que esperaban en la fila para completar su calendario de vacunación contra la pandémica enfermedad.“Hace más de dos meses recibí la primera dosis y aprovecho esta oportunidad”, aseguró una joven que había recibido la primera el 15 de septiembre.“La mayoría de los integrantes de mi familia ya tiene las dos dosis; yo me había retrasado un poquito y si bien vi que vacunaban en otras oportunidades, no pude venir. Y ahora me interioricé un poco más, ya para terminar con este trámite y estar un poco más seguro”, comentó un hombre que aguardaba en la fila para completar su calendario de vacunación.“Mi abuela me avisó que vacunaban hoy”, comentó un muchacho que hacía “dos o tres meses” que había recibido la primera dosis.“Casi todos en mi familia ya están vacunados”, destacó otro.Mientras que un hombre que “el 23 de julio” había recibido la primera dosis, comentó que “aprovechaba la jornada abierta” para completar su calendario de vacunación contra la pandémica enfermedad.para todos aquellos que hayan cumplido los 60 días de la primera aplicación; será de 8 a 10 en el hospital De La Baxada.; será de 8 a 10 en el hospital De La Baxada.