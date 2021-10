Peregrinación de los Pueblos: será virtual y habrá una misa en Santuario La Loma

La 39ª edición de la tradicional Peregrinación de los Pueblos desde Hasenkamp a Paraná se realizará nuevamente de modo virtual. Bajo el lema “María, junto a José, llévanos a Jesús”, se desarrollará durante los días 15 y 16 de octubre, previos a la celebración del Día de la Madre.La salida de la imagen de la Virgen está prevista para las 14 desde le ermita de Hasenkamp y llegará a las 16:30 al Santuario La Loma, para dar inicio a la misa a las 17 en el altar de La Familia y El Peregrino. La misa será presidida por los sacerdotes de la Pastoral Social, Daniel Ponce y Ricardo López.“La llegada será virtual porque no habrá paradas en ninguna de las ermitas y tampoco habrá peregrinación a pie porque por los tiempos de logística no llegamos a diagramar la seguridad para el peregrino”, comunicó ael delegado de la Pastoral Social, José María Velázquez.“La única que peregrinará será la Virgen y La Loma estará abierta para el peregrino; habrá misa para todos los que quieran llegar hasta el santuario”, explicó al instar a “esperar un año más por caminar porque la pandemia no terminó”.En ese sentido, Velázquez bregó para que en el 2022 sea “la gran Peregrinación de los Pueblos y si se baten todos los récords, que sea con vida y con salud, para no tener que lamentar ni una muerte más”.La misa de clausura está prevista para las 17hs en el altar de La Familia y El Peregrino del Santuario La Loma. Se recomendó el uso de barbijo durante la celebración, aun siendo un espacio al aire libre.“El equipo de servidores tiene todo preparado para la atención en la misa y todo lo que se le puede brindar al peregrino”, aclaró Velázquez en relación a los protocolos sanitarios.La Peregrinación de los Pueblos desde la ermita de Hasenkamp hasta el santuario La Loma de Paraná se realiza todos los años para que la comunidad de Schoenstatt renueve “su alianza de amor con la Mater, caminando los 90 kilómetros que separan Hasenkamp de Paraná en 26 horas de peregrinación”.