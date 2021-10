Encuentro de Arte Urbano en el Anfiteatro: Hubo shows en vivo y freestyle

El evento fue gestionado por el Municipio, dentro del programa Festivales Argentinos del Ministerio de Cultura de la Nación. El cierre estuvo a cargo de Femigangsta, una de las mayores exponentes del rap argentino.



El Anfiteatro Héctor Santángelo recibió a las artes urbanas y emergentes con una gran convocatoria de paranaenses y turistas. "Una jornada maravillosa donde se acercaron muchos jóvenes. Estamos reactivando la cultura en la ciudad, y si bien era una propuesta para los más jóvenes, celebramos que muchas familias se han acercado a compartir el evento y de las propuestas gastronómicas que se trabajaron para la ocasión, destacó el secretario de Coordinación Estratégica, José Claret.



"Estamos muy contentos por la convocatoria y sorprendidos por la diversidad del público. No solo hubo los seguidores de la cultura de lo emergente; sino que también mucha gente se acercó a disfrutar de todos los shows, señaló por su parte Gabi Zonis, rapera paranaense quien ofició de anfitriona.



Hubo talleres de arte urbano, break dance, hip hop, se disputó la Copa Camet Entre Ríos 2vs2 y la competencia Entrerriana de Freestyle. Además shows en vivo de Proscer, La Yan, Mantis Atea, XC Full Gang, Ballesta y la Monte Caseros Crew.



El cierre estuvo a cargo de Femigangsta, una de las mayores exponentes del rap nacional. "Es la primera vez en Paraná y estoy muy sorprendida con lo hermoso que está todo", sostuvo la artista.



Leonel Albano, alias Kusa, artista proveniente de Burzaco, zona sur del Gran Buenos Aires, fue el ganador de la competencia de freestyle. "Me gusta cómo se están moviendo las cosas acá en Paraná. Los pibes tienen un gran nivel", sostuvo.



Xime Caminos, de XC Full Gang, se mostró muy contenta de compartir escenario con artistas de la región. "Buscamos incentivar a hacer música. Si les gusta les decimos que sean constantes y le pongan ganas porque es un escape a muchas cosas y creo que es importante".



Finalmente, Yanina Lordi, de nombre artístico La Yan, destacó: "Los jóvenes tienen una participación muy activa. Me parece una oportunidad maravillosa que estén habilitados estos espacios para seguir promoviéndolos", sostuvo.



Puesta a punto del Anfiteatro Héctor Santángelo



Durante los últimos meses, la Municipalidad dispuso de la refacción de grietas y se reconstruyó parte de un muro, ubicado frente al escenario, que se había desmoronado a raíz de una fuerte tormenta. Las reparaciones se concluyeron y por medio de las mismas se puso en óptimo estado el lugar para garantizar su utilización en eventos recreativos y culturales en la ciudad Festivales Argentinos El Encuentro estuvo enmarcado en el programa Festivales Argentinos, del Ministerio de Cultura de la Nación.



La Secretaría de Coordinación Estratégica, a través de la Subsecretaría de Cultura, aplicó en la convocatoria que la Dirección de Acción Federal del Ministerio lanzó para festivales a lo largo y a lo ancho del país.



La consigna es que además de propuestas sobre el escenario, puedan llevarse a cabo actividades de formación e instancias de intercambio entre los artistas de arte emergente de la región.



Poder concretar el Encuentro de Arte Urbano a través de Festivales Argentinos da continuidad y potencia los encuentros llevados a cabo en ediciones anteriores en el Skatepark de la ciudad.