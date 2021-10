Se vive la Fiesta Provincial del Guiso en El Pingo: Elonce TV transmite en vivo

Se realiza la primera edición de la Fiesta Provincial del Guiso este sábado en El Pingo.desde el Camping Municipal de esa localidad del departamento Paraná.

Los testimonios

Volvieron las bailantas

El evento, que busca revalorizar uno de los platos tradicionales de la región, cuenta con un concurso en el que se elegirá el mejor guiso de la noche.Sobre la grilla de espectáculos, además de artistas de renombre de la región; como Rubén Giménez, Marcelo Vera, Alta Cumbia, Sound Power, está evista la presentación de la Academia de Danzas de la región, Entrerrianos Insondú, Ballet Municipal de Danzas. El cierre estará a cargo de Peteco Carabajal.“Vinimos a hacer el aguante a las participantes, que son nuestra promoción de la Escuela Almafuerte”, aseguraron ados mujeres de El Solar, departamento La Paz. “Es una fiesta que se ve muy linda y ojalá siga porque después de un año complicado, esto hace muy bien”, destacó una de ellas.Una pareja, él de Hernandarias y ella de Bovril, también le dijeron presente al evento.“Vinimos a conocer María Grande y no conseguimos dónde parar, pero gracias a la gente de Entre Ríos, que es buenísima, nos alojaron en Cerrito porque no nos queríamos volver”, reveló un hombre de la vecina provincia de Santa Fe. “Estamos acostumbrados a comer guiso”, aseguró al remarcar que “al guiso no le puede faltar arroz y papa”.“Vine porque me llamó la atención que hagan una fiesta del guiso, algo muy bueno y espectacular”, ponderó otro oriundo de la localidad santafesina de San Carlos.Al ritmo de guitarras y acordeón, las parejas no dudaron un instante en volcarse a la pista a disfrutar del chamamé.“No hay palabras para explicar lo que se vive en El Pingo”, remarcó un hombre que tiraba los primeros pasos de la noche en compañía de su esposa. “Esto es un disfrute al alma”, ponderó ella.Otro hombre, de Paraná, calificó al evento como “espectacular y extraordinario”.“Nos hicimos de novios culpa del chamamé”, aseguraron dos paranaenses que “extrañaban” los giros entrelazados a la pista.“Es una barbaridad porque empezamos de vuelta, y esto le hace bien a la gente grande”, coincidió un matrimonio que había viajado desde Concepción del Uruguay para sumarse al evento en El Pingo.“Acá se viene a bailar, no a sentarse”, remarcaron dos mujeres de Hermanados.“Vinimos a probar el guiso”, aseguró una niña oriunda de Hasenkamp.