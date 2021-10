Renuevan beneficios SUBE para obreros, empleados públicos y jubilados

Debido al vencimiento que sucederá el 31 de octubre de los boletos de Obreros, Empleados Públicos y Jubilados que no cuentan con la tarifa social nacional y Pensión Ley 4.035, la Unidad de Gestión SUBE ya comenzó a otorgar los turnos necesarios para completar el esquema de renovación.Los turnos se obtienen a través de Mi Paraná o de la página de SUBE, ambas en www.parana.gob.ar En el caso de los Jubilados Locales podrán dirigirse a la Unidad sin turno previo.Empleados en relación de dependencia: DNI en mano; Tarjeta SUBE; Fotocopia del recibo de sueldo neto menor al tope (salario mínimo vital y móvil multiplicado por 1,5). El recibo no debe tener más de 3 meses de antigüedad.Monotributistas (Cat A, B y C): DNI en mano; Tarjeta SUBE; Fotocopia de Constancia de Opción Imprensa (A B o C); Último comprobante de pago.Boleto empleado público: DNI en mano; Tarjeta SUBE; Fotocopia del recibo de sueldo neto menor al tope (salario mínimo vital y móvil multiplicado por 1,5). El recibo no debe tener más de 3 meses de antigüedad.DNI en mano; Tarjeta SUBE; Fotocopia del recibo de sueldo con un neto menor al tope. En caso de beneficiarios de Ley 4.035, deben llevar el comprobante de pago que se les entrega en el lugar donde cobran la pensión