Vecinos reclaman por la rotura de un caño: “Se pierden muchos litros de agua”

Vecinos de barrio Kentenich reclaman por una pérdida de agua en calle Engling al 720. Laura Rico contó aque “hace 15 días que empezó a perder agua un caño en la calle frente a mi casa. Hemos hecho y reiterado los reclamos, pero no hemos tenido respuestas. Hoy pasó un camión grande de reparto y se hundió el asfalto, por lo que pierde más agua”.Acotó que ayer se quedó sin suministro. “Empecé´ con el lavarropas, que corro el riesgo que se queme, y no subió el agua al tanque”.“Cuántos litros de agua se pierden cuando la municipalidad nos dice que hay que cuidarla. Los litros que se perdieron en 15 días y ahora mucho más. Además, se rompe la calle”, lamentó la mujer.Sobre los vecinos afectados, señaló que “son los que viven en las tres cuadras de asfalto, pero la más embromada soy yo porque no tengo agua”.“Tengo el número de reclamo que hice el 27 de septiembre. Como no venían lo reiteré. El presidente de la vecinal también hizo reclamos y yo me contacté con gente de Servicios Públicos, pero no hubo solución”, completó Rico.