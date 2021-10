"Necesito una respuesta para seguir trabajando", imploró parrillera desalojada

Paraná Removieron una parrilla y otras estructuras ubicadas en la vía pública

"Necesito una respuesta para seguir trabajando", imploró a través dela parrillera cuyo puesto fue desmantelado este jueves. "La Municipalidad nos levantó nuestro puesto de venta de choripanes, hamburguesas y bondiola. Nunca fuimos notificados de que teníamos que desarmar estructuras y sin previo aviso, sacaron todo con la Policía y se llevaron nuestras herramientas de trabajo", explicó Claudia Aguirre.Y agregó: "Al intendente le decimos que nosotros necesitamos trabajar, porque tenemos deudas que pagar y no puedo cerrar el puesto sin pagar esas deudas. Mis hijos viven conmigo, me ayudan, y todos dependemos de esto; a mi nena de 11 años le pago los estudios con esto"."Cuando comenzamos acá era barro. De a poco fuimos comprando bolsas de cemento y arena para construir un piso y así fuimos arreglando esto que antes era un desastre. El lugar ahora está muy lindo y cada vez que volvíamos, dejábamos todo muy limpio", contó Aguirre.Para la parrillera, "fue una sorpresa" el operativo de desalojo encabezado por personal municipal de la secretaría municipal de Servicios Públicos y efectivos de la comisaría cuarta."Quiero una respuesta para seguir trabajando, poder llevar y traer una parrilla, porque no quiero quedarme sin trabajo. Necesito una solución urgente porque tengo créditos que debo pagar", insistió Aguirre al comentar que desde la municipalidad de Paraná "nunca" les permitieron la conexión de agua y al servicio de energía eléctrica. "Trabajábamos como podíamos, tratando de venderle lo mejor a la gente, si venían de todos lados a comprarnos y eso es seña que todo lo que vendemos es bueno", justificó.

"Simplemente pido que me dejen trabajar"

Tras el desalojo, la puestera espera a que el martes me devuelvan su parrilla y una registradora en la que había documentación. "El techo de chapa que se llevaron no me interesa", acotó al respecto.Al apuntar que el operativo municipal fue "sin previo aviso", Aguirre recalcó: "Podrían haberme hablado para arreglar las cosas y llegar a buen término, sin tener que ellos tener que hacer tanto trabajo inútilmente porque hicieron una cosa que ahora me tendrán que devolver porque eso es mío".Sobre la situación de los carribares y puesteros, el director de Control Urbano, Pablo Falcón, aclaró a Elonce TV que Habilitaciones Comerciales realizará un registro donde ellos sugerirán distintos puntos para poder seguir trabajando. "No se permite la estructura fija y deben tener todas las inscripciones pertinentes, como así también el curso de manejo de alimentos", señaló.En ese sentido, Aguirre se comprometió a trabajar de forma ambulante: "Llevaré una mesita y algo para hacer fuego en algo más alto para no hacer humo, y lo usaré y lo traeré todos los días"."Simplemente pido que me dejen trabajar", sentenció.