Removieron una parrilla de la vereda: “Ordenamos el espacio urbano”

Paraná Removieron una parrilla y otras estructuras ubicadas en la vía pública

Personal municipal removió este jueves una parrilla y otras estructuras ubicadas en Don Bosco y Batalla de Suipacha de la capital entrerriana.Al respecto, el intendente de Paraná, Adán Bahl, expresó anteque “estamos ordenando la ciudad y lo hacemos paulatinamente con la mejora de calles, pero también en el espacio público”, y sentenció que “hay ordenanzas que existen y son necesarias que se hagan cumplir”.“Hay determinados obstáculos en los espacios públicos que están fuera del reglamento, y se avanza en el ordenamiento del espacio urbano”, sumó.En este sentido, agregó: “Queremos que la gente trabaje de la mejor manera posible, pero tenemos que respetarnos mutuamente, hay intervenciones que, al no ser habilitadas por ser ilegales, generan inconvenientes, accidentes y se pueden crear inconvenientes en la competencia desleal”.“No es lo mismo la persona que tiene todo en regla y quien no lo hace”. Además, explicó que muchos de estos espacios no habilitados venden comida y con el área de Bromatología deben controlar que estos alimentos estén en condiciones.“No buscamos el objetivo de que la comunidad no trabaje, buscamos la gente salga adelante y algunas gustaciones será que trasladen a otro sector, pero siempre mediante el diálogo”, concluyó.