Fe y emoción: la imagen de la Virgen del Rosario recorre 25 parroquias de Paraná

, este jueves 7 de octubre. Debido a la pandemia por coronavirus, tal como ocurrió el año pasado, la imagen recorrerá las 25 parroquias de la ciudad con una caravana religiosa, lo que, a quien nos dejó desde la cruz, dado que María estaba con una profunda fe confiando en el poder del amor de Dios, que vencía al pecado y la muerte”, comunicó ael vicario del Arzobispado de Paraná, Monseñor Eduardo Tanger., indicó el prelado. Respecto a la histórica imagen, mencionó que “la vestimenta de gala fue obsequiada por un sacerdote que estuvo destinado en Filipinas; fue hecha a mano y con hilo dorado”. Tánger refirió que las intenciones del religioso surgieron “al ver la fe de la gente y la vestimenta que le preparaban a la Virgen en todas sus advocaciones”.Otra mujer que se acercó hasta la parroquia Nuestra Señora del Carmen aseguró que lo hacía “para agradecer, para pedir por las personas que necesitan salud y para que se vaya esta pandemia”, imploró una mujer que llevaba a su hijo en brazos “para inculcarle la fe desde chiquito”.“Vengo a pedirle a la Virgen que nos bendiga, que bendiga a las familias y a agradecer porque supimos atravesar momentos muy difíciles”, destacó otra.“Es un día de muchas bendiciones y muy contento por el paso de nuestra madre por la parroquia”, manifestó el párroco Miguel Velasco al solicitar “gracias y bendiciones para la gente en este tiempo de tanta angustia, pérdidas y sufrimientos”. “Que la santísima madre nos devuelva paz y fortaleza para todos y bendiga a Paraná”, destacó.Tras el paso por Nuestra Señora del Carmen, se dirigió hasta Inmaculado Corazón de María, en Bajada Grande. Allí la esperaba una parroquia adornada con globos blancos y amarillos, junto a una gran cantidad de feligreses que aguardaban la llegada de la patrona.“Estoy emocionado por la presencia de la Madre de Dios. No me cabe otra cosa que darle mis pobres lágrimas”, fueron las escuetas y sentidas palabras del sacerdote Orlando Matiassi a“La gente se aferra siempre a la Virgen porque ella es nuestra intercesora y siempre está en nuestras vidas”, comentó una vecina de Bajada Grande.“Vine a agradecer porque María nos acompaña en nuestro caminar a Dios, junto a su hijo Jesucristo”, destacó otra.El párroco de Guadalupe, sacerdote Ricardo López resaltó el paso de la Virgen por “estos barrios tan carenciados y tan necesitados, donde la devoción es esplendida y porque los esperamos en el camino porque hay muchos vecinos que no tienen a la parroquia como centro, sino que el barrio y la comunidad es lo más importante”.“La Virgencita me ayuda a seguir, a ser más fuerte, por eso uno se emociona”, comentó una joven con lágrimas en los ojos. “Con la pandemia, se complicó para ver a una imagen, y que ahora pase por la parroquia es hermoso”, destacó desde la puerta de la parroquia San Agustín. Fueron varios los feligreses que se acercaron para saludar a la histórica imagen que por segundo año consecutivo sale a recorrer las 25 parroquias de la ciudad.“Vine a pedir y agradecer por salud y trabajo. Es indescriptible la emoción de la gente”, ponderó una imagen desde la puerta de la parroquia San Juan Bautista.“Vine a agradecer que todo está bien, que mi familia se cuida”, contó una niña de 8 años.“Se agradece la salud, que todos estén bien”, sumó otra vecina.En la oportunidad, el párroco de San Juan Bautista, Javier Murador, adestacó: “Es una gran bendición el paso de la imagen de la Virgen, la estábamos esperando, y damos gracias por un año más”.