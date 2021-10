Aseguran que los mosquitos “aprovechan el agua estancada por la bajante”

Nora Burroni, doctora en Ciencias Biológicas, especialista en Ecología de mosquitos en áreas urbanas y silvestres y colaboradora del Centro de Investigación Científica de Diamante, comentó a Uno estar "sorprendida" por la aparición temprana de estos insectos pero, a su vez, destacó que "se debe a la bajante del río Paraná".



"Entre Ríos, al estar rodeada de ríos, es un humedal muy grande y, por lo tanto, los mosquitos son muy abundantes. En este momento, no hay inundaciones ni charcos de aguas creadores de mosquitos en la provincia, pero de igual manera, estos insectos aprovechan la bajante del Paraná y su estancamiento ya que no necesitan fluidez del río. Los mosquitos, a diferencia de los jejenes, son insectos de aguas quietas y no pueden respirar si el agua se está moviendo", dijo. Una explicación de la proliferación temprana "La bajante del río y las sequias persistentes no favorecen a la proliferación del mosquito. El tema es que cada vez que llueve, debido a la bajante, se acumulan charcos de aguas estancadas que hacen vía libre para la expansión de los mosquitos. Los que aprovechan esta situación de estancamiento son los Aedes albifasciatus, que lamentablemente son molestos y voraces, pero también más fáciles de matar", puntualizó Burroni.



Con respecto a la gran cantidad de mosquitos en 2020, Nora Burroni aseveró que "esos mosquitos (Aedes albifasciatus) se distribuyen en todo el país y llegan hasta Tierra del Fuego. En general, tiene su actividad hacia el atardecer, pero lo del año pasado fue extraordinario. La particularidad del Aedes albifasciatus es que son 'kamikazes', es decir, se lanzan directamente a picar. Esta especie de insectos suele andar en pequeños grupos que atacan juntos, por eso se habla de invasión".



"Hay que tener más cuidados para con el Aedes Aegypties, el mosquito que puede ser portador del virus del dengue. Hay que recordar que en el comienzo de la pandemia, en Latinoamérica ocurría la peor epidemia de dengue. Este mosquito no se cría en los ríos, lagunas, charcos, bañados, entre otros; se cría en los recipientes y lo vamos a ver volando en nuestras casas. Por la temporada, es probable que el Aedes Aegypties comience a aparecer".



Uno.