Tras la medalla de bronce en Rumania, jóvenes palistas regresaron a Paraná

Los palistas del Club Náutico Paraná, Baltazar Itria y Franco Marchetti finalizaron terceros en el K2 Junior en la Copa Mundial de Canotaje (modalidad Maratón) que se disputó en Rumania y así, consiguieron la medalla de bronce para el país.Este miércoles, los jóvenes deportistas regresaron a la capital entrerriana y fueron recibidos en la entidad deportiva por sus familiares, compañeros, entrenadores y dirigentes.En diálogo con, tanto Itria como Marchetti expresaron su alegría por la medalla obtenida y agradecieron a todas las personas que colaboraron para que pudieran viajar.“Esta medalla significa muchísimo, era lo que más ansiaba, me emocionó mucho obtenerla en el K2 y que sea con mi compañero que ya se despide de la categoría”, dijo Itria en relación a su par palista.Sobre la competencia, afirmó que “estuvo muy dura, y la preparación que hicimos también. De todas maneras, se disfrutó”, afirmó. “Fueron 22 kilómetros con cinco acarreos de 200 metros, fue una carrera muy dura, pero dejamos todo”, expresó por su parte Marchetti.“Para nosotros que venimos remando y entrenando hace un montón, es muy emocionante y es un logro muy grande que me hace muy feliz”, acotó para dar cuenta que la actividad durante la pandemia “fue muy difícil. El año pasado había clasificado a un mundial que no se realizó y eso afectó, pero gracias a Dios, este año de a poquito pudimos volver a entrenar y pelear”.Finalmente, Marchetti dijo que le dedica este importante logro “a toda esa gente que nos empujó de atrás, a la familia, a todos los que nos apoyan día a día para que podamos entrenar con lo mejor”. Mientras que Itria, se lo dedica “a mi familia, a todos los que ayudaron con la venta de alfajores, las rifas, a todos los que dieron una mano porque eso ayuda un montón”.