Un amor para toda la vida: Amelia y José cumplieron 70 años de casados

“Las alianzas se gastaron”

Amelia y José cumplieron este 6 de octubre 70 años de casados. En sus bodas de titanio contaron antesobre su historia de amor y la hermosa familia que formaron a lo largo de siete décadas.“Le damos gracias a Dios por todos estos años de casados, no todo fue color de rosas, hubo momentos buenos y malos, pero siempre los sobrellevamos”, valoró Amelia y con que cuando contrajeron matrimonios Amelia tenía 17 años y José 25 y según contaron se conocieron un baile.“Bailamos dos canciones y mi papá me dijo que nos teníamos que ir; es por ello que al otro día José fue a mi casa y pidió permiso a mi papá para visitarme”, dijo y agregó que ese mismo año se casaron.En tanto José, contó que “ella me gustó desde el primer momento que la vi, era hermosa y le gustaba mucho bailar”. La joven pareja se casó en la iglesia San Miguel, y según contó José su corazón latía muy fuerte cuando la vio a Amelia con su hermoso vestido blanco.“Los primeros años fueron difíciles, José trabajaba mucho para poder comprar una casa porque en un comienzo alquilábamos”, sumó Amelia y añadió que con mucho esfuerzo compraron un terreno y de a poco construyeron la casa. Un tiempo después la hermosa pareja tuvo cuatro hijos y con el correr de los años llegaron los nietos.Amelia reveló que, debido a tantos años de casados, sus alianzas de matrimonio se gastaron: “Hicimos un viaje a Bariloche y a los pedacitos que quedaron los dejamos en la Virgen de la Nieve, era una promesa y agradecimiento”, sumó Amelia y añadió: “Nos hicimos otro juego que José conserva la suya y yo a la mía se la regale a nuestro nieto que se fue a vivir a Italia”.“La receta para que un matrimonio dure toda la vida es simplemente el amor y saberse tolerar”, dijo José.