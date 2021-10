Ruedas para volar: confecciona carritos para mascotas con problemas de movilidad

Martín Salomone, un policía y herrero “muy mascotero”, construye carritos para mascotas con problemas de movilidad; sólo pide los materiales para armarlos y los entrega con un único objetivo: “Devolver un poco del amor que nos dan los animales porque son muy fieles”.“El proyecto se llama Ruedas para volar y consiste en realizar carritos y sillas ortopédicas para mascotas con problemas de movilidad o amputaciones”, contó Salomone a“Soy herrero hace ocho años y el proyecto comenzó hace unos dos meses cuando una chica vino al taller contándome que tenía un gatito con un problema en las patas delanteras y le hice un carrito ortopédico; después me trajeron otra mascota y así se fue corriendo la bolilla de que yo realizaba esto sin cobrar nada. Lo publiqué en Facebook y así me enteré que hay muchas personas que tienen sus perros problemas, no solo en Paraná, porque también se fueron carritos para Concordia y Esperanza”, explicó al revelar que este desde que inició el proyecto, ya confeccionó “entre 15 y 20 carritos”.Según recordó, la iniciativa lleva el nombre “Ruedas para volar” tras el caso de “una perrita que estuvo muchos meses postrada y, cuando le pusimos el carrito, empezó a llorar de la alegría; dijimos que teníamos que ponerle frenos porque si no, no paraba más”.Salomone contó que el tamaño del carro “depende de la medida del animal, porque si es muy grande, puede lastimarlo, y si tiene problemas de movilidad, sería empeorar su situación”.En su taller de herrería -ubicado sobre calle Colón 673- construía un carrito para Indio, un bóxer con problemas en las patas traseras y que al estar tanto tiempo acostado, perdió la movilidad y la fuerza en las delanteras.“A los dueños les pido que me envíen un video de su mascota, el que reenvío a la veterinaria San Roque de Silvia Romero, y les pido que tomen las medidas del animal. Con esos datos, la veterinaria me dice qué tipo de carro tengo que hacer y así solicito la lista de materiales, lo único que necesito, porque no cobro nada”, explicó Salomone. Asimismo, comentó que “hay comercios adheridos al proyecto para que se haga más fácil conseguir cada cosa y así también les sale más barato a las personas que quieren ayudar a su animal”.El policía y herrero comentó que el armado de un carrito le puede llevar hasta dos días, pero también depende del tiempo que le demande su trabajo en la fuerza y en el taller. “Estos carritos son muy costosos, valen entre 20.000 y 100.000 pesos, pero a los dueños solo les pido el material para hacerlos: hasta 4.000 pesos es lo máximo que pueden llegar a gastar”, indicó.Los interesados en contactarse, pueden buscarlo a través de redes sociales: Herrería Martín Salomone; o comunicarse al teléfono 3436 230983.