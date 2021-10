Más paranaenses completan esquemas de vacunación con Sputnik V: los testimonios

Avanza la vacunación contra el coronavirus en Paraná. Aplicaban segundas dosis de vacuna Sputnik V -con turno previo- este miércoles en el Complejo Escuela Hogar, y también se acercaron quienes recibieron la primera antes del 1° de agosto.En la oportunidad,rescató el testimonio de quienes esperaban su turno en la extensa fila que se formó desde las primeras horas de la mañana para completar el esquema de vacunación contra la pandémica enfermedad.“En mi familia ya están todos vacunados, solo faltan los más chicos, pero ya están anotados, con lo cual, esperamos a que nos llamen en cualquier momento”, contó una mujer que había recibido la primera dosis el 8 de julio. “Vine a las 7.10 y es impresionante la cantidad de gente que hay”, comentó.“Fui uno de los primeros que vacunaron y después no me llamaron más; entonces ahora vamos de prepo”, refirió un hombre que se inoculó contra la vacuna rusa el 5 de abril.“Tuve la primera dosis a fines de junio y perdí el turno para la segunda dosis porque llegué tarde por mi trabajo; ahora aprovecho esta oportunidad que es sin turno, pero no esperaba tanta concurrencia”, comentó otro al destacar que en su familia ya están todos vacunados.En la fila también había personas que hacía más de tres meses que recibieron el primer componente de la vacuna rusa.“Me vacuné el 1 de junio y no había recibido el turno para la segunda dosis. Así que hoy me largué para ver si tengo suerte, porque más vale prevenir que curar”, comentó un jubilado al destacar que en su familia están todos vacunados, incluso el más chico de 17 años, que lo hizo en el hospital de La Baxada.“Ahora esperamos que se vacunen los más chicos de la familia, porque ya están anotados”, comentó una mujer, quien recordó que recibió la primera dosis el 5 de junio.“Nos habíamos vacunado en una jornada libre el 8 de julio y mi hija nos sacó el turno para que nos apliquemos la segunda dosis”, comentó un matrimonio. “En nuestra familia, hasta el más chico de 14 años ya está vacunado”, resaltaron.