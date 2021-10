Cómo será la recolección de residuos durante el fin de semana largo en Paraná

Daniel Romero, Coordinador de la Recolección de Residuos, confirmó a Elonce TV que “no vamos a trabajar jueves y domingo; el viernes, sábado y lunes se trabajará con normalidad y el personal va a trabajar en su totalidad para garantizar un buen servicio a la ciudadanía”.



El turno mañana comenzará a las 6 y el turno tarde al mediodía, como siempre. Un pedido especial a los vecinos Romero reconoció que si bien en algunos barrios y zonas “faltan muchos contenedores”, remarcó que “a los que hay les están dando un mal uso. Les tiran hierros, tierra, escombros, lo cual rompe todo. Pedimos no tirar cosas que no corresponden” y llamar al 147 para el retiro de este tipo de basura.



En el mismo sentido, se expresó Gustavo Villanueva, director de la recolección metálica automatizada: “Pedimos que el vecino utilice los contenedores para arrojar solo residuos y no otro tipo de desechos”, indicó y ante la consulta sobre el funcionamiento de los camiones automatizados afirmó que “están todos funcionando y la recolección funciona normalmente”. Elonce.com