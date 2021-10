"Tapitas por juegos": la mano solidaria de Agua Nuestra para concretar el sueño

, la iniciativa impulsada porpara dotar de nuevos juegos infantiles al complejo Escuela Hogar Eva Perón de Paraná ha sumado muchas manos solidarias que han hecho su aporte para que el sueño de los más chicos se haga realidad.Adolfo Noeli propietario de la firma, que donó el 80 por ciento de las tapitas, contó cómo surgió la iniciativa de sumarse a esta campaña solidaria.“Está en la genética de Agua Nuestra ser solidarios y no nos costó mucho hacer el llamado para sumarnos. La iniciativa nos pareció genial porque siempre estamos pensando en los niños y colaborar para juegos para chicos es un muy buen plan”, afirmó para explicar que la empresa donó “las tapitas que se colocan a los bidones, la cual es descartable”.En el marco de esta campaña, Noeli contó una anécdota que vivieron los repartidores cuando se difundió la movida solidaria: “Cuando llegaban a las casas a realizar el reparto, la gente los esperaba con bolsas con tapitas”, las cuales se sumaron a la donación. Asimismo, destacó que todo el personal de la empresa se sumó con gran entusiasmo a la campaña.La inauguración del parque infantil en la Escuela Hogar será el 14 de octubre. “Los juegos son muy buenos y no parecen de material reciclado, me lo imagino lleno de chicos”, valoró el empresario y para finalizar expresó que la solidaridad “es ayudar, es ver bien al otro, lo cual te hace sentir bien a vos también”.