El Sanatorio Rawson de Paraná realizará 300 mamografías gratuitas

En el Mes de Sensibilización sobre el Cáncer de Mama, que se celebra en todo el mundo durante octubre, el Sanatorio Rawson llevará adelante una campaña de concientización sobre la enfermedad y la importancia de la detección temprana es por ello que realizarán 300 estudios mamarios gratuitos.Al respecto, Elena María Ximena, del Instituto Rawson contó aque “Se pueden acercar todas las mujeres que tengan más de 45 años, que no se hayan realizo un estudio igual en los últimos 12 meses y que no tengan con obra social”.Sobre la enfermedad, dijo que “el cáncer de mama es una realidad y se puede diagnosticar precozmente; 9 de cada 10 pacientes se curan si se detecta a tiempo la enfermedad”.En este sentido, detalló que el paso siguiente a un diagnóstico precoz son las biopsias: “Alli se toma una muestra de ese nódulo, se hace un diagnóstico prequirúrgico y así se puede planificar un tratamiento adecuado”. Explicó que el estudio es muy sencillo y “no altera la rutina, sino que se hace vida normal”.Por otro lado, señaló que “el autoexamen mamario es una herramienta útil y es la que muchas veces nos permite hacer el diagnóstico porque la paciente es la primera en notar algo y consultar al médico, no obstante, apuntamos a que se pueda detectar alguna anomalía antes de que sea palpable”.