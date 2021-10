Detallan cómo funcionará el comercio durante el fin de semana largo

Economía En Paraná y otras ciudades no habrá atención en los bancos desde el jueves

¿Qué es un feriado por fines turísticos?



Este jueves 7 es Día No Laborable en Paraná y otras ciudades por ser el Día de la Virgen del Rosario. En tanto, este viernes 8 será feriado puente con fines turísticos, mientras que el feriado del 12, por el Día del Respeto a la Diversidad Cultural, se adelanta al lunes 11.En este marco, el titular del Sindicato de Comercio de Paraná, Daniel Ruberto, indicó que este jueves (día no laborable en Paraná y otras ciudades que tienen como patrona a la Virgen del Rosario) los dueños de los comercios no tienen la obligación de pagar un extra a los empleados, por lo que se estima que la mayoría abrirá, al menos medio día.“El viernes y el lunes la situación es diferente. El viernes 8 es uno de los tres feriados nacionales puente que tienen como objetivo fomentar el turismo, mientras que el feriado del 12 se adelanta y traslada al lunes 11. En esos casos, si la empresa decide abrir debe convocar al trabajador y éste puede negarse, pero si decide trabajar se le debe pagar un día más”.Por último, Ruberto aclaró que el sábado se trabaja con total normalidad.Desde 2017 en la Argentina rige la Ley N° 27.399 que habilita al Gobierno nacional a elegir tres fechas por año y declararlas feriados por fines turísticos.Las fechas elegidas suelen ser definidas en función de generar fines de semana largos en asociación con los feriados nacionales tradicionales, trasladables o inamovibles, de manera que permitan un período más prolongado de descanso y habiliten a los trabajadores a realizar actividades de turismo.Esto es así ya que la mencionada ley indica que esas jornadas deben ser destinadas a promover la actividad turística, y que por ello deberán coincidir con los días lunes o viernes.En diciembre de 2020, la administración de Alberto Fernández eligió para este año las siguientes fechas como feriados con fines turísticos: 24 de mayo, 8 de octubre y 22 de noviembre.Es decir, incluso después del fin de semana XXL de este mes, quedará pendiente en 2021 un feriado más con fines turísticos que conformará un fin de semana largo en noviembre.Otro de los objetivos que menciona la ley, es que los feriados definidos cada año por el gobierno nacional estén "relacionados con coadyuvar a disminuir los efectos negativos de la estacionalidad del sector turístico, procurando distribuirlos en el tiempo".Así es que el próximo feriado con fines turísticos del 8 de octubre se reunirá con el sábado y domingo siguientes, así como con el lunes 11 de octubre, fecha a la cual se movió un importante feriado nacional trasladable. (APF)