Además de cruzar semáforo en rojo, qué más sancionarán las fotomultas de Ruta 11

Paraná Colocaron un dispositivo de fotomulta en el ingreso a Oro Verde sobre ruta 11

Fin de semana XL

Colocaron dispositivos de fotomultas en el ingreso a Oro Verde, precisamente en los semáforos de la ruta 11 y la intersección con calle Los Cedros, a metros del Depósito de Vialidad. Los mismos todavía no comenzaron a funcionar, pero desde la Policía de Entre Ríos indicaron cuáles serán las conductas que penalizarán.En este sentido, explicó que en la provincia los cinemómetros son de tipo laser y de esta manera se calcula la velocidad en la que se desplaza en la calzada.Puntualmente sobre los dispositivos instalados en Oro Verde, dijo que “”. Asimismo, destacó que aún no están en funcionamiento ya que aún restan procesos administrativos nacionales y provinciales. “No hay un tiempo estimativo sobre cuándo comenzarán a funcionar”, sumó.Amplió que la invasión a la senda peatonal, es una infracción que se ve con cierta normalidad, pero “hay que tener en cuenta que las normas de tránsito no solo aplican a los conductores, sino que es para el conjunto de la sociedad y se regula el uso de la vía pública”, expresó.Y detalló: “En el caso que sea un acta de comprobación de infracción el descargo se debe hacer vía postal a la Dirección de Prevención y Seguridad Vial o en cualquier dependencia policial puede presentar el descargo”.Por otro lado, destacó que durante el fin de semana largo la policía reforzará los controles para “dar una atención acorde a los que eligen la provincia para momento recreación y así poder brindar la información correspondiente”, expresó el comisario.En sintonía con estos controles indicó que además controlarán la documentación para circular, pero ya no se piden permisos especiales.