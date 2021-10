Bahl denunció a ATE por obstaculizar la recolección de residuos en Paraná

Paraná Protesta de ATE complica la recolección de residuos en Paraná

El intendente de Paraná, Adán Bahl, comunicó a través dequepor obstaculizar la prestación de un servicio público, como lo es la recolección de residuos en la capital entrerriana.La protesta que encabezaba el sindicato que nuclea a los municipales fue levantada después del mediodía de este martes, y según pudo sabery eso no es un paro ni una asamblea;, indicó el mandatario municipal al comentar que “desde muy temprano, algunas personas que integran ATE cerraron el portón y se pusieron en frente para que los camiones no puedan salir”.Bahl comunicó que dio intervención al personal policial y al Ministerio Público Fiscal “porque el accionar del sindicato está tipificado en el artículo 194 del Código Penal que tutela la prestación de un servicio regular y eficiente: cuando se hace algo para evitar esto se convierte en un delito y aun es más grave cuando se afecta la salud y cuando media la coacción”., porque la sistematización del servicio se logró gracias al dinero de los paranaenses que quieren tener una ciudad limpia”, argumentó el intendente.En ese sentido, remarcó que desde ATE Entre Ríos “se tendrán que hacer responsables de esta situación que intenta poner en crisis sanitaria a la ciudad, pero que de ninguna manera vamos a permitir”. “Siempre fuimos defensores de los derechos de los trabajadores, pero no pueden obstaculizar e impedir la salida de los camiones”, remarcó.En la oportunidad,. “Debido a los feriados, está previsto que no habrá recolección el jueves y el domingo, y pedimos al vecino que no saque la basura en esos dos días”, solicitó el intendente.Se recordará que el reclamo de ATE fue por la reapertura de la negociación salarial.. El 10 de diciembre pagamos las recategorizaciones automáticas de 2019, 2020 y para 2021 pusimos las que perciben mes a mes. Tomamos todas las previsiones y permanentemente buscamos mejorar la calidad del trabajo, y el trabajador está respondiendo”, destacó el intendente.