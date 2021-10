Pedalear una aventura: dos ciclistas recorren Entre Ríos en bicicleta

Por qué darle la vuelta a Entre Ríos en bici

Dos ciclistas de Gualeguay, uno es comerciante y el otro es empleado del Correo Argentino, recorren la provincia de Entre Ríos en bicicleta. Lo hacen como una forma de entrenamiento para para un próximo desafío: unir la ruta 40 desde La Quiaca hasta Ushuaia.“Salimos el lunes a 6 de Gualeguay y pensamos volver el viernes; son cinco días de pedaleo intenso. Hoy hacemos el trayecto Paraná-La Paz porque recorremos unos 200 kilómetros por día. Son cinco días en total y haremos una carga de 1.000 kilómetros”, explicó aGuillermo Fiorotto, impulsor del itinerario: “Ya hice la misma travesía en diez días, y el desafío de ahora es hacerlo en cinco”.Por su parte, Pablo Denoni, confesó: “Es algo que no muchas veces se puede dar y como tenía vacaciones, y físicamente en estado como para hacer esta locura, porque son muchos kilómetros por día, desde el momento uno dije que sí y comencé a prepararme física y mentalmente para este gran desafío”.Los ciclistas, que pasaron por Paraná en la mañana de este martes, cuentan con un asistente, Luchy, quien los acompaña durante el recorrido. “Lo suyo es tan valorable como lo nuestro porque hay que manejar diez horas a la par nuestra y asistirnos para que no nos falte la hidratación y tener la comida a mano; porque la idea es parar solo para lo necesario, alimentarnos e ir al baño, y seguir pedaleando hasta llegar a destino para descansar y retomar al día siguiente”, detalló Fiorotto.Los aventureros pedalean en bicicletas de mountain bike, de caminos rurales. “Nuestras familias y amigos nos dicen que estamos locos, pero esta es una locura sana. De hecho, con Pablo nunca habíamos pedaleado juntos”, contó Guillermo, quien se prepara para el triatlón.En la oportunidad, ambos ciclistas agradecieron a través dea quienes los acompañan con mensajes de aliento para completar la travesía.“Ya recorrí dos veces la costa de Uruguay y el año pasado, por la pandemia, como no se pudo, dije que iba a hacer la provincia. Y esta es una preparación porque mi desafío es unir la ruta 40 en bicicleta desde La Quiaca hasta Ushuaia; y si en diez días puedo hacer la provincia de Entre Ríos, en un mes y medio puede hacer la 40”, estimó Denoni al revelar que ahora redujo las expectativas: “Bajamos a cinco días el recorrido por Entre Ríos para lograr hacer la 40 en un mes”.“La ruta 40 es el próximo desafío para enero o los primeros meses del año próximo”, aseguró el empleado del Correo Argentino al animar a su compañero de aventuras a sumarse a la próxima travesía.