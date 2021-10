Golpes y amenazas: cómo siguió la pelea donde dos conductores se tiraron piedras

Gritos y maniobras de sobrepaso

Una pelea entre automovilistas ocurrió en los semáforos ubicados en calle Soler y Av. Gobernador Uranga, de Paraná. El tenso momento que se vivió el domingo quedó registrado desde un teléfono celular y una de las involucradas contó antecómo ocurrió el hecho y las agresiones que sufrió.Jimena la conductora de uno de los vehículos involucrados, un Fiat Uno rojo, señaló que “Iba manejando para el lado del parque y comienzo a observar por el espejo retrovisor que un Renault 9, de color bordo, v”.Según relató Jimena, ella intentó cambiarse al carril derecho para darle paso al Renault 9, pero como había muchos vehículos en la calle no podía realizar la maniobra. “Tuve que pegar dos o tres volantazos para evitar que me choque y en el auto iba con tres menores de edad, mi hija y dos sobrinos”.En medio del tenso y dramático momento que les hacía pasar el conductor del Renault porque continuaba con gritos y señas de luces, este hombre se cambió al carril derecho y “logró meter la trompa de su auto por lo que comienzo a disminuir la velocidad para evitar un choque y metros más adelante cuando está el semáforo en rojo, el señor me espera, comienza a gritarme y se bajó del auto”.”. Mientras duró esta situación, la hija de Jimena, que sufre de epilepsia, tuvo una crisis y todos desde el automóvil le pedían al hombre que se retire.Una vez que el semáforo habilita la circulación y se pone en verde, “el hombre subió a su auto, dio vuelta en U separa del otro lado del carril y es cuando las demás personas que estaban cerca comienzan a filmar”, mencionó.En las imágenes se observa cómo el conductor del Renault 9 corre hacia el Fiat Uno y le arroja una piedra. Regresa y entra a su rodado. Segundos después, los ocupantes del otro vehículo cruzan corriendo la avenida y lanzan un cascote al otro auto. Al respecto, Jimena detalló que “mi sobrino comenzó a arrojarle pierdas a su auto así se iba, pero este hombre le tiró el auto encima e intentó chocarlo, pero no pudo” Además agregó que luego el hombre se fue con su auto por calle Soler.“Cuando llegó personal de la Comisaría Octava, nos dijeron que hagamos la denuncia y al señor lo citaron a las 17 horas, tres horas después de que ocurra el hecho”, explicó Jimena. En este sentido contó que “una vez que realice la denuncia en la Comisaría y salgo de la misma, me encuentro con que estaba el hombre y había ocurrido muchas horas antes de lo pactado”.“Este sujeto llegó con muchas personas, hijas, yernos y aparecieron muy rápido en un Dodge amarillo”, resaltó. Según amplió Jimena, cuando estaba junto a su familia fuera de la Comisaría, todas estas personas comienzan a amenazarla de muerte y su hermana pidió ayuda en la Comisaría. “Uno de los efectivos nos dijo que nos vayamos, que estas personas ya se iban a retirar y no hicieron nada”, sentenció Jimena.Luego, cuando cruzó para hacer una llamada y pedir la grúa vemos que estas personas se nos venían y había una mujer, de las que estaban acompañando al hombre, que tenía una bolsa con algo en su interior, y cuando mi hermana comienza a llamar al celular, la mujer la agredió y mi hermana logró defenderse de los golpes con su celular”. “La tiraron al piso y comenzaron a pegarle entre dos mujeres y un hombre”, expresó.“Es una impotencia muy grande, porque la Policía nos dejó a la deriva, nos podrían haber matado ahí mismo delante de mi hija”, sentenció Jimena.En tanto, Celeste, la sobrina de Jimena contó que luego del tenso momento que vivieron en la puerta de la comisaría, “lo, los niveles de violencia fueron tremendos y nosotros solo esperábamos a la grúa”.Sobre el tremendo hecho, Jimena reflexionó que “son cosas que no pueden pasar,, y en dos segundos vino alguien y nos lo destrozó”.“Además quedamos a la deriva, nadie nos dio una ayuda”, relató.Jimena contó que la denuncia que realizaron fue policial y penal,”.“Nos informaron que entre esta y la próxima semana nos van a avisar para saber cómo seguía todo”, explicó y detalló que contaron un abogado para seguir con la causa.Finalmente dijo que “si estas personas nos ubican no sabemos cómo va a terminar todo, tenemos mucho temor”.