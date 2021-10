Encargados de edificios solicitan que “no haya más precarización laboral”

Cada 2 de octubre se conmemora el Día de los Encargados de Edificio, que guarda relación con el nacimiento del Sindicato Único de Encargados y Ayudantes de Casas de Renta (SUEYACR), que se celebra durante esa misma fecha.



Este gremio fue creado con el objetivo de diferenciar a los “trabajadores de casa de renta” del personal abocado al servicio doméstico.

Sobre las condiciones laborales, el secretario general del gremio SUTERH, Ortega, contó a Elonce TV que “reivindicamos la figura del encargado como la persona de confianza dentro del edificio y no queremos que se precarice la labor”.



En este sentido, destacó que “hay más edificios, pero no así trabajo porque muchos buscan tener trabajadores en negro y en este momento hay unos 370 trabajadores registrados de los cuales un 10% son mujeres y hay algunos casos en que los encargados viven en los edificios, pero no es lo más común”.

Por otro lado, contó que desde que comenzó la pandemia incrementaron las medidas de seguridad e higiene, “controlábamos que las personas usen los barbijos y si bien hubo casos de covid en los edificios siempre nos cuidábamos”.