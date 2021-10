Casa incendiada en Paraná: “La colaboración de la gente llegó de inmediato”

Empezar de nuevo

El 16 de septiembre pasado, las llamas consumieron una vivienda, ubicada en calle Mihura. La colaboración de la gente en situaciones de emergencia suele darse y es casi el acto seguido al ocurrir accidentes como los incendios de hogares, en los que lamentablemente, muchas veces las familias perjudicadas terminan perdiendo todas sus pertenencias.Un caso reciente en la ciudad de Paraná fue el que sufrió Sergio Velázquez y su familia.“Cuando íbamos camino al trabajo nos llamaron para contarnos lo ocurrido y al llegar el fuego era imparable”, dijo el propietario de la casa aPor otra parte, agradeció la solidaridad de todos los vecinos para colaborar, “es gente maravillosa y hasta una casa nos ofrecieron, nuestros familiares nos brindaron ayuda y muchos se contactaron”.“Ahora nos toca empezar de nuevo, siempre la luchamos y vamos a seguir así”, valoró Velázquez tras el incendió y agregó: “la gente es muy colaboradora y agradecemos a todos, la ayuda brindada”.Hoy, más que nada, necesitan materiales de construcción para volver a edificar su casa.-¿Qué daños se generaron?-“Se quemó el ciento por ciento de las cosas que teníamos. Solamente quedaron cuatro paredes que incluso no quedaron muy firmes. Las pérdidas solo fueron materiales porque ninguno de nosotros se encontraba en la casa”, dijo a-¿Cómo fue la respuesta solidaria de la gente?-Impresionante. La colaboración de la gente llegó de inmediato e incluso de personas que acercaban cosas a lugares cercanos y los dejaban a nuestro nombre. También recibimos la ayuda de personas de otros lugares que nos hacían llegar sus donaciones. Lo que fue ropa, calzado, ropa de cama, utensilios y otros artefactos, lo pudimos recuperar enseguida.-¿Qué necesitan actualmente?-Hoy en día estamos necesitando materiales de construcción. A la casa hay que construirla de nuevo, y para eso de a poco tenemos que ir juntando lo necesario.-¿Qué sintieron ustedes en lo personal?-Nosotros en un primer momento nos sentimos tristes y devastados. Todavía no hemos terminado de pagar nuestra casa y ya no la tenemos. Pero la compañía de la gente y de nuestros familiares nos mantiene en la esperanza de que de a poco vamos a poder edificar nuestro espacio familiar, nuestro hogar.