Vacunaron a otros 1.500 adolescentes contra el coronavirus en Paraná

En el Hospital de La Baxada vacunaron este lunes contra el coronavirus a 1.500 adolescentes comprendidos en la franja etaria de 12 a 17 años. Los mismos recibieron la primera dosis de Moderna. Los agentes sanitarios dijeron que muchos padres “los quieren acompañar” hasta el box de vacunación pero que, preferentemente les pedía que los aguarden afuera.“Tengo 16 años y hoy no fui a la escuela para venir a colocarme la vacuna”, expresó una joven en diálogo con, quien acotó que “todos mis amigos ya vinieron”. En ese marco, señaló que “al principio de la pandemia fue feo, pero la fuimos llevando y todo va mejorando”.En tanto, su papá consideró que “esto es una experiencia importante para ella, sobre todo por la protección para la salud”. Asimismo, manifestó “investigamos un poquito qué vacuna le tocaba, sobre todo por la salida al exterior”, a la vez que expresó que como padre “es una tranquilidad”.En tanto, un chico que dijo estar “totalmente convencido de recibir la vacuna”, contó que se anotó “y ni bien me avisaron me decidí a venir. Tengo 17 años y mis compañeros también la recibieron el viernes”. La mamá dio cuenta de que “esta es una tranquilidad para toda la familia. Confiamos en el sistema. Yo tengo las dos dosis”.“Recibir la vacuna es un avance. Vamos progresando. Yo tuve covid, pero no me afectó demasiado. No me preocupo tanto por el virus, sino la gente mayor”, manifestó un adolescente, a la vez que añadió que en su entorno los chicos “están vacunándose casi todos”.