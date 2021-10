Colocaron un dispositivo de fotomulta en el ingreso a Oro Verde sobre ruta 11

Colocaron un dispositivo de fotomulta en el ingreso a Oro Verde, precisamente en los semáforos de la ruta 11 y la intersección con calle Los Cedros, a metros del Deposito de Vialidad. Según supoestos aparatos aún no están en funcionamiento, sino que se están realizando pruebas de fotografías y control de velocidad para que la medición sea lo más exacta posible.El subjefe de Prevención y Seguridad Vial, Rivero, informó aque “los aparatos estarán colocados en ambos lados de la calzada y controlarán la velocidad de los vehículos”.Consultado sobre cuándo comenzarán a funcionar dijo que “aún no sabemos, es algo que solicitó la Municipalidad de Oro Verde y restan definir algunas cosas, solo se colocaron y se les debe realizar un proceso de homologación”.En este sentido, aclaró que aún no se determinó el límite de velocidad a los que podrán circular los vehículos. “En este momento el límite establecido es 60 kilómetros por hora, tal y como lo indica la calzada”, expresó.Por otra parte, desde la División de Operaciones de la Policía indicaron que están aguardando que desde la Agencia Nacional de Seguridad Vial apruebe el uso de estos aparatos.