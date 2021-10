Comenzó la liga de Básquet Club 12 “Gonzalo Calleja” con un homenaje al contador

Comenzó la nueva temporada de la Liga Libre de Básquet Club 12 “Gonzalo Calleja” en la capital entrerriana, en homenaje al contador fallecido y quien se desempeñó en el básquet paranaense durante mucho tiempo.Este domingo, previo al primer partido de Sionista Vs Echague, los dos equipos donde jugó el joven, realizaron un sentido acto en el club de calle Enrique Carbo. Referentes del deporte le obsequiaron a la familia una placa recordatoria y una camiseta con el número de Gonzalo, con palabras de cariño y acompañamiento.“Este torneo decidimos llamarlo así, porque quera lo que nos unía a Gonzalo”, expresó Todone Álvaro, el organizador, en el acto.El padre, quien recibió la placa, agradeció “infinitamente” a todos por el homenaje que le realizaron a su hijo. “Esperamos que lo recuerden con su alegría, sus ganas de vivir, con sus características de emprendedor y los momentos que compartieron con él en el deporte, en las fiestas y en la vida”, expresó acompañado de la mamá, los hermanos y la novia de Gonzalo.“Para nosotros era un Ángel y siempre va a estar en nuestros corazones. Si bien Gonza no está entre nosotros físicamente, les queremos agradecer por su respeto y el acompañamiento que nos brindaron a lo largo de estos meses”.En diálogo con el, Álvaro dijo que “fue muy emotivo, la idea era recordarle a la familia que Gonza está presente todos los días en nuestras vidas y sobre todo los domingos, en la liga que él jugaba. Estamos contentos por perder devolverle, en un sentido homenaje, un poco de todo lo que nos dio”.“Pasó muy poco tiempo desde lo sucedido, algunos todavía no terminamos de caer en la realidad, pero lo importante es tenerlo presente”, finalizó.