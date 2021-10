Con una jornada de música, gastronomía y ferias, lanzaron Activá 21/22

Los más chicos también disfrutaron

Testimonio de emprendedores y artesanos

Los paranaenses disfrutaron una jornada de sol, música, ferias y gastronomía. El evento, impulsado por el Municipio, sirvió para lanzar el programa Activá 21/22 y la agenda de actividades para los meses venideros. Participaron artistas infantiles y el cierre musical con Enzo Demartini y Román Ramonda.Por las inclemencias del tiempo del sábado, la convocatoria se pospuso para este domingo a las 11 hs. La jornada se desarrolló en el escenario montado a la vera del río en el Balneario Municipal, donde además se pudo degustar la mejor gastronomía en puestos de emprendedores locales, rodeados de un marco natural de playa y río."Saliendo paulatinamente de la pandemia queremos que la gente se reactive, que vuelva la alegría y que el paranaense pueda disfrutar de los hermosos lugares que tenemos en la ciudad. Esta es una manera de generar una reactivación y también ayudar paralelamente a uno de los sectores más castigados durante la pandemia como ha sido la gastronomía, la cultura, el turismo y la hotelería", señaló el intendente Adán Bahl."Tenemos una agenda muy intensa en los próximos meses con la Feria del Libro, el Festival Internacional de Cine que se desarrolla aquí en la ciudad y muchas otras propuestas para que paranaenses y turistas puedan disfrutar", añadió Bahl y concluyó: "Además la gente ve con agrado que se utilicen los espacios públicos y que estén preparados para que el turista venga, que es para lo que trabajamos durante todo el año".El secretario de Coordinación Estrategica, José Claret, sostuvo que “nos reencontramos con propuestas deportivas, artísticas, gastronómicas y muchas actividades para toda la familia. Ayer y hoy en este escenario ubicado en un renovado Balneario Municipal, donde se ha trabajado arduamente para que nuestros vecinos y turistas puedan disfrutar de grandes artistas en un espacio de calidad, frente a este rio hermoso que lleva el nombre de nuestra ciudad”.La programación incluyó artistas infantiles, Enzo Demartini (acordeonista con música del litoral y sonidos electrónicos) y Román Ramonda, una de las revelaciones de la música popular argentina, que viene de ganar distintos premios en los principales festivales del país.Román Ramonda hizo la segunda presentación de su carrera en la capital provincial y agradeció la invitación del Municipio para ser parte de la propuesta."Activá no es solamente para Paraná sino para todos, sobre todo los artistas que venimos después de tanto tiempo sin poder actuar sobre los escenarios", indicó y añadió: "Este es nuestro primer show y arrancar en esta fiesta, en este lugar a la vera del rio, no podemos pedir más. Es el comienzo de algo muy bueno y el camino hacia la nueva normalidad. Siendo todos responsables y conscientes vamos a volver de a poquito a los escenarios y fiesta populares".Enzo Demartini, acordeonista paranaense, manifestó alegría por participar del espacio. "Agradezco mucho los espacios que se brindan en este contexto. Se apoya a todos los trabajadores. Los artistas necesitamos de estos lugares para presentarnos y el Municipio ha sido muy generoso para con nosotros", expresó.El intendente Bahl, invitado por Demartini, compartió escenario y acompañó con su acordeón la propuesta musical del joven paranaense.Por su parte DJ Schubert, Juan Jose Frías, dijo que "es interesante formar parte de la propuesta además porque es parte de mis raíces. Es importante que se le brinde un lugar a los artistas locales de los diversos géneros".Activá 21/22 incluirá acciones desde octubre hasta marzo del próximo año, en una propuesta continuadora de lo que fueron las dos ediciones previas de Activá Verano. Se puede consultar la agenda en www.parana.gob.ar Incluye deporte, gastronomía, ferias, arte y cultura en distintos espacios públicos de la ciudad. Es una iniciativa impulsada desde distintas áreas del Municipio, en articulación también con instituciones de la ciudad.Se realizaron actividades recreativas para el público infantil, donde hubo postas de deportes, talleres artísticos y juegos colaborativos, en un espacio animado por las payasas Garúa y Rosita.“Trajimos dos propuestas, una de futbol reducido y otra de circuito motriz. Siempre buscamos acompañar para que los grandes también puedan disfrutar. Es bueno tener actividades para los chicos”, señaló la subsecretaria de Políticas Deportivas Sociales, Carolina Berchin, y luego anunció: “Para el verano vamos a tener colonia de vacaciones en doble turno, propuestas con adolescentes y con la mediana y tercera edad, natación para principiantes y avanzados, adrñemás de aquaerobic. Este año empezamos con una iniciativa nueva como son los deportes de playa en el Balneario Thompson. Buscamos que haya actividades para toda la familia”.Por su parte, Maia Casas, coordinadora del Programa Gurisadas de la Subsecretaría de Cultura, contó: “Trajimos el famoso culi-patín para que los niños y sus familias puedan disfrutarlo. Además, hubo juegos colaborativos, taller de grabado y murga. Los chicos transitaron por todos los espacios. Es muy importante trabajar en conjunto; no solamente para los niños, sino para las familias, para que cada uno encuentre su espacio porque hay muchas actividades para todas las edades. Por eso la idea es hacer acciones en conjunto que convoquen a la familia”.Betina Glauser de Duendes, señaló: “Es una oportunidad genial, porque venir aquí y poder exponer nuestros productos no es lo mismo que vender desde nuestras casas. La gente tiene muchas ganas de salir y disfrutar”.En tanto, Mario Perrone de Artesanías Entrerrianas, sostuvo: “Para nosotros estas ferias significan mucho porque la pandemia nos limitó solo a trabajar con ventas por internet y esto de volver a trabajar al aire libre y de poder mostrar en directo nuestros productos, para nosotros es una bendición”.Rosa Cepeda de Creaciones Rym, destacó: “Los emprendedores de Paraná siempre estamos predispuestos a participar de los eventos que hace el Municipio, hay gente que trabaja mucho y tiene elementos de muy buena calidad para mostrar. Paraná está bien posicionada turísticamente. La semana que viene tenemos un fin de semana largo y es muy importante que la Municipalidad apoye a los emprendedores”.Antonella Duro, de Panambi Mates, remarcó: “Estamos muy contentos de estar participando en este programa Activa 2021/22. Para nosotros es una gran oportunidad, la semana que viene también estaremos de feria, y es una gran iniciativa para incentivar el turismo y mover culturalmente la ciudad. Estamos todos muy contentos los emprendedores, porque está todo muy lindo y bien organizado, cumpliendo con las medidas sanitarias”.Acompañaron al Intendente su esposa Claudia Silva; la secretaria General, Eliana Ramos; los subsecretarios de Turismo, Agustín Clavenzani; y de Cultura, Carina Netto.