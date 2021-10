“Programa Sábado Joven” para actualizar DNI de mayor de 14 años

“Si sos mayor de 14 años debés realizar la actualización de tu DNI. Es de carácter obligatorio, para contar con un DNI vigente. Es muy importante porque te sirve para acreditar tu identidad en la calle, en un comercio, en un banco, hacer un trámite en una oficina pública, para viajar, o para figurar en el padrón electoral y poder votar”, reza la descripción que acompaña al programa.Julir, contó a. “Inauguramos en la mañana de este sábado el programa Sábado Joven, para que todos aquellos que hayan cumplido 14 años y no hayan hecho la actualización de mayor del DNI, aprovechen a acercarse los sábados, que no cursan y que pueden tener la mañana disponible, para hacer el trámite”, afirmó.Dijo que es “recomendable, asistir con una partido de nacimiento original y DNI del papá o la mamá. No es excluyente. Pueden concurrir igual y al trámite se lo tomamos de la misma manera”.”, aseveró.