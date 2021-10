Operativos de control al tránsito vehicular: lo que se exige a los conductores

el inspector municipal de Tránsito, Germán Leites.

En la mañana de este sábado se realizaba en Paraná un operativo de control al tránsito vehicular sobre avenida Ramírez, entre las calles Dupuy y Millán de Paraná.“Es un operativo de rutina de control general del tránsito, de los que se realizan a diario. A los conductores se les solicita la licencia de conducir, con la categoría correspondiente para el vehículo en el que está circulando; la cédula del vehículo que esté autorizada, y en caso que no sea propietario que no esté vencida; y si está vencida que tenga la autorización de circulación”, comunicó aPuso relevancia que los procedimiento son “concientización y prevención”.“El saldo hasta el momento (hasta el mediodía de este sábado) es de cinco remociones: tres motos, por escape no reglamentado, constatado por decibelímetro y dos autos por carencia de seguro obligatorio”.“Controlamos la documentación a los vehículos que circulan. En el caso del casco, exigimos que usen el homologado; hay muchos que tienen cascos no normalizados, es decir que son de patinetas o bicicletas”, dijo agregando de que, en caso de que se esté en infracción “se procede a la remoción del rodado”.Asimismo puntualizó: “Les sugerimos a los conductores que al momento de salir, controlen la documentación. Además que usen los cascos normalizados, lo que es importante para la seguridad de los conductores”.Al ser consultado respecto de las medidas que se tomarán a partir de que la circulación, de acuerdo a la nueva reglamentación, es durante las 24 horas, Leites dijo: “Los controles de alcoholemia, seguramente esta noche estarán. Son de larga data como los controles de tránsito. Se hacen en diferentes lugares de la ciudad”.“Por cada fin de semana se retienen entre 15 y 30 vehículos por estado de ‘intoxicación alcohólica’. La ordenanza 9509 es la que está en vigencia en la provincia y que es tolerancia cero en alcohol. La prioridad es la prevención, la seguridad vial es importantísima. Es bueno remarcar que la gente se debe hacer responsable. La gente sabe cuáles son los cascos homologados, los escapes reglamentados, cinturones de seguridad”, afirmó.