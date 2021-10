Cierre del Cine Rex: “El lugar seguirá siendo un espacio cultural”

Paraná El cine Rex de Paraná cerró sus puertas

Después de 83 años actividad, cerró el Cine Rex en Paraná. Los administradores de la sala decidieron bajar la persiana e iniciaron el proceso de desalojo para entregarla a sus dueños, la Sociedad Italiana, cuyo presidente, Horacio Piceda, detalló alos pormenores de la negociación.“Pusimos todo lo que teníamos para poder brindarle continuidad. De una deuda de cuatro millones de pesos, les condonamos gran parte hasta ofrecerles que nos pagaran un millón y el alquiler de 200.000 pesos por mes, que era un poco menos de lo que figuraba en el contrato que terminaba el 31 de agosto. No llegaron, por lo que a la deuda la cobraremos vía ejecución de la garantía. Estamos tranquilos porque ese espacio va a seguir siendo cultural”, explicó.“En estos 15 años y en los 11 años que llevo de gestión hemos sido más que flexibles. Resolvimos un juicio que tenían con la gestión anterior y después, cuando los contratos no podían ser cumplidos, siempre fuimos flexibles en la cobranza de alquileres. Siempre tratamos de ayudar. Cuando pretendemos cobrar los alquileres adeudados es porque la empresa se retira. Si se hubiese quedado, de cuatro millones hubieran pagado un millón de pesos y les dábamos facilidades”, manifestó Piceda.Y ratificó: “Puedo decirles a los socios y a la comunidad de Paraná que será un espacio cultural, seguramente mejorado, porque hay que ponerlo en valor, lo que han dejado está muy deteriorado, pero la situación de la Sociedad Italiana nos permite encarar ese tipo de emprendimientos”.Finalmente, comentó que “todavía no nos entregaron las llaves, tienen que devolvernos las butacas dado que se llevaron la mayor parte. Tienen tiempo hasta mediados de mes. Si se cumple con todo eso, seguramente, inmediatamente empezaremos con el mantenimiento que haga falta para lograr habilitación municipal y que siga funcionando”.