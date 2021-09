Vecinos cortaron la calle y reclaman por complicaciones con la brosa

Vecinos de calle Gobernador Parera y Ricardo Balbín, del barrio Juan Pablo Segundo, reclaman a las autoridades una solución definitiva para la brosa. Este jueves, se convocaron en la intersección de las dos calles y cortaron el tránsito para “ser escuchados”.Valeria, una vecina expresó a“Pasan camiones a toda velocidad y ya no riegan las calles. Es imposible respirar, es insalubre. Mis hijos tienen problemas de salud, el polvo les hace mal y se atacan con los broncoespasmos”.“En nuestras casas, tenemos que tener todo cerrado”, aseveró.Por su parte, Sebastián, agregó que “cuando llueve es intransitable la calle y no hay señalización. Estamos viviendo situaciones que se nos escapan de nuestras manos y por eso cortamos la calle. Queremos una respuesta”.“Traemos esta inquietud, porque estamos pasando esta situación que no podemos vivir. Sentimos que somos un barrio excluido, no nos escuchan y han pasado accidentes de tránsito que nadie cubre”, dijo.“Estamos trabajando con la comisión vecinal para poder arreglar el agua y la luz. Queremos pagar impuestos, somos gente trabajadora que queremos vivir bien”, señaló.“Cuando llueve es intransitable y no hay señalización a las calles. Estamos viviendo situaciones que se nos escapan de nuestras manos y por eso cortamos la calle. Queremos una respuesta”.